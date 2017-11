Der afrikanische Prinz aus Schenefeld

vergrößern 1 von 2 Foto: Amsberg 1 von 2

von Bernd Amsberg

erstellt am 01.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Fußballer oder Schauspieler? „Puh“, sagt der zehn Jahre alte Schenefelder Ermias Nennmann. Diese Frage mag er gar nicht. Weil sie so schwer zu beantworten ist. Denn Ermias kickt für sein Leben gern. Und gut. Doch er kann auch gut schauspielern. Deshalb wirkt er in ein einer aufwändigen Produktion mit, unter anderem an der Seite der Hollywood-Größe Shirley MacLaine: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Der Film kommt im nächsten Jahr in die Kinos. Die Dreharbeiten sind beendet. Ermias kann sich derzeit voll aufs Fußballspielen konzentrieren. Und natürlich auf die Schule. Er besucht die fünfte Klasse des Halstenbeker Wolfgang-Borchert-Gymnasiums.

Doch zurück zur Schauspielerei: Lutz Nennmann, der Vater von Ermias, ist Kinobetreiber. Eine Bekannte erzählte von einem Casting für den Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. „Das wäre doch was für Deinen Sohn“, meinte sie. Das fand Ermias auch, als sein Vater davon zu Hause erzählte. Der Familienrat stimmte zu. Der damals Neunjährige musste zu Hause einen Text lernen und per Video eine Szene spielen. E-Casting nennt man sowas. Etwas später folgte eine Einladung in die Filmstudios im Potsdamer Babelsberg.

„Es gab ein Einzelcasting, ein Gruppencasting und eine Kostümprobe. Auch der Regisseur war schon dabei“, berichtet Petra Nennmann, die Mutter von Ermias. Schnell wurde allen klar, dass Ermias als einziges schwarzes Kind bereits für die Rolle vorgesehen war. „Er hat beim E-Casting überzeugt“, so die Mutter. Denn Ermias hat keinerlei Scheu vor Kameras und bereits bei Schulaufführungen immer gern mitgespielt.

„Ermias kannte die Geschichte von Jim Knopf und hat auch das Drehbuch verschlungen“, sagt sein Vater. Doch vor dem endgültigen Engagement mussten das Jugendamt des Kreises, ein Arzt und die Schule grünes Licht für den Einsatz des kleinen Nachwuchs-Schauspielers geben. Das taten sie.

Und dann ging’s ab nach Babelsberg. Zwei Tage wurde geprobt, insgesamt 13 Tage gedreht. Allerdings nicht am Stück, sondern immer mal ein paar Tage, verteilt über sechs Wochen. Das erforderte viel Organisation, denn ein Elternteil begleitete den jungen Schauspieler jedes Mal nach Potsdam. An zwei Tagen wurde sogar in München gedreht. Mutter und Vater sind selbstständig, Ermias hat noch einen Bruder. Doch da auch der Rest der Familie mithalf, klappte alles. „Das musste aber generalstabsmäßig geplant werden,“ erinnert sich Lutz Nennmann.

Ermias spielt einen afrikanischen Prinzen. Der wird, wie auch andere, von Frau Mahlzahn (gespielt von Shirley MacLaine) ins Drachenland entführt. Außerdem spielen unter anderem Henning Baum, Uwe Ochsenknecht, Annette Frier und Christoph Maria Herbst in dem Film mit.

Untergebracht waren die jungen Schauspieler und ihre Eltern in Hotels. Morgens wurden sie mit einer Limousine zum Drehort gebracht. „Das war für alle ein Riesenabenteuer“, so Lutz Nennmann. Insgesamt wurde ein halbes Jahr gedreht. 150 bis 200 Menschen waren täglich am Set. Die Kinder seien dabei durchweg, auch während der Drehpausen, bestens betreut worden, sagt Lutz Nennmann. Alles sei hochprofessionell abgelaufen. Für den Kinokenner aber auch nicht besonders überraschend: „Das ist eine der größten deutschen Nachkriegsproduktionen.“

Ermias war mit Feuereifer bei der Sache, erinnert sich seine Mutter. In der drehfreien Zeit wurde für die Schule gebüffelt. Entsprechende Aufgaben hatte er zuvor bekommen. Trotzdem hatte er viel Spaß. Ob ihm der zwischendurch auch mal vergangen ist? „Nein, nie“, sagt er.

Die Dreharbeiten sind für Ermias seit knapp einem Jahr beendet. Im März 2018 kommt der Film in die Kinos. Seinen Klassenkameraden in Halstenbek durfte er schon von den Dreharbeiten berichten. Doch das ist natürlich etwas anderes, als wenn ihn Tausende von Kinobesuchern auf der Leinwand bewundern können.

Ermias hatte jedenfalls so viel Spaß an der Filmerei, dass für ihn jetzt schon feststeht: „Ich würde es wieder machen.“ Noch gibt es keine neuen Angebote. Aber das kann sich ja bald ändern.

Derzeit spielt der Fußball die Hauptrolle bei dem Zehnjährigen. Zweimal die Woche ist Training bei seinem Heimatverein Blau-Weiß Schenefeld. Doch weil Ermias nicht nur gut schauspielern, sondern auch gut kicken kann, trainiert er zusätzlich in einem Perspektivteam des HSV. Fußballprofi? Das wär’ schon was!

Sollte es aber mit der Schauspielerei weitergehen, müsste Ermias doch irgendwann einmal die Frage: „Fußballer oder Schauspieler?“ beantworten. Oder vielleicht doch nicht? Schließlich hat sogar der frühere Nationalspieler Paul Breitner während seiner Kickerkarriere in einem Western mitgewirkt. Doch das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt kommt erstmal der Film in die Kinos. Und das dürfte aufregend genug werden.