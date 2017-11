Weihnachtsparty in Bönningstedt : Der Advent beginnt auf dem Markt

vergrößern 1 von 2 Foto: Thölen 1 von 2

von Ute Springer

erstellt am 24.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Bönningstedt | In einer Woche ist es so weit: Am Freitag, 1. Dezember, wird auf dem Bönningstedter Marktplatz die Weihnachtszeit eingeleuchtet. Und das ist wörtlich zu nehmen: Nicht nur der Tannenbaum wird mit einer Lichterkette geschmückt sondern der ganze Platz wird in festlichem Glanz erstrahlen.

Natürlich darf auch der Baumschmuck nicht fehlen: Traditionell bringen Kinder am Vormittag ihre selbstgebastelten Sterne und hängen sie in die Zweige. Auch diesmal haben sich die Organisatoren ein vielfältiges Programm ausgedacht, um mindestens ebenso viele Familien an diesem Tag zum Verweilen bis in die späten Abendstunden einzuladen.

Ab 12 Uhr dreht ein Kinderkarussell seine Runden. Der Nachwuchs darf auf dem historischen Modell bis 18 Uhr Platz nehmen. Um 15 Uhr heißt es „Vorhang auf“ für das Kasperletheater. Anja Müller packt dafür ihre handgeschnitzten Holzpuppen aus und unterhält Jungen und Mädchen mit selbst ausgedachten Geschichten.

Wenn es gegen 16 Uhr langsam dämmert, bringen die vielen kleinen Lichter Advents-Stimmung auf den Platz – und der Weihnachtsmann Geschenke. Selbstverständlich nur an die Kinder, die auch brav waren...

Derweil nehmen die Mitglieder des Bönningstedter gemischten Chors unter der Leitung von Martin Ziemsky Aufstellung. Mit Weihnachtsliedern von klassisch bis modern werden sie das Publikum unterhalten. Ab 18 Uhr legt DJ Peter Musik auf, die in die Beine gehen wird – und die den Platz zur Partymeile werden lässt.

Als Besonderheit hat sich das örtliche Reisebüro das Thema „Ägypten“ ausgesucht und präsentiert ein buntes Kulturprogramm: Mokka und Tee im Beduinenzelt, dazu orientalische Speisen und jeweils um 19.30 und 20.30 Uhr mit einer farbenfrohen Show aus dem fliegenden Zelt von 1001 Nacht. Als weiterer musikalischer Gast konnten die Veranstalter die Ellerbeker Jugend-Big-Band „Sounds of Nuggets“ gewinnen. Unter der Leitung von Ruth Bednarski-Köller begeisterten die jungen Instrumentalisten zuletzt bei der feierlichen Einführung von Karsten Güllich, dem neuen Rektor der Bönningstedter Gemeinschaftsschule Rugenbergen. Der Auftritt der Jugendlichen ist für 20 Uhr angesetzt.

Auch kulinarisch wird für Vielfalt gesorgt: Süßes wie Spritzgebäck, Waffeln und Crèpes ebenso wie herzhafte Spezialitäten. Etwa Wildfleisch vom Grill, Glühwein und Fliederbeersaft gibt’s für die Großen, Softdrinks für die Kinder.