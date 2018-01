AZV Südholstein : Der Abwasserzweckverband im Kreis Pinneberg arbeitet seit 50 Jahren illegal

Erschreckender Fall von Staatsversagen Ein Kommentar von Tobias Thieme Seit etwa 50 Jahren ist der Abwasserzweckverband (AZV) Pinneberg für die Entsorgung von Abwasser zuständig. Und nahezu ebenso lange tut er dies ohne eine solide rechtliche Grundlage. Die Kommunalaufsicht im schleswig-holsteinischen Innenministerium hat lange Zeit nicht eingegriffen. Das ist ein Skandal und dokumentiert einen erschreckenden Fall von Staatsversagen. Kern des Übels ist die sogenannte Satzung des AZV, in der dessen Aufgaben festgeschrieben werden. Sie hätte im Konsens mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag aller Mitgliedskommunen vereinbart werden müssen. Dies ist nicht geschehen. Warum das so wichtig ist? Ein Vertrag ist eine hohe formale Hürde, die erfordert, dass alle Kommunen zustimmen. Nach bisheriger Logik konnten neue Aufgaben auch gegen den Willen einzelner Verbandsmitglieder auf den AZV übertragen werden. Das öffentliche Recht regelt das Verhältnis von Bürgern und Staat. Es ist Garant für Stabilität. Und es begründet das Vertrauen der Menschen, vor staatlicher Willkür geschützt zu sein. Deswegen ist es so wichtig, dass sich staatliche Akteure konsequent an die Regeln halten. Das ist nicht geschehen. Und die Kommunalaufsicht hat offensichtlich versäumt, ihre Kontrollfunktion wahrzunehmen. Ist das Ganze eine akademische, demokratietheoretische Debatte? Geht es nur um Formalien des öffentlichen Rechts? Nein, es geht um bares Geld. Und es betrifft nahezu jeden Menschen im Kreis Pinneberg. Die Abwassergebührenzahler in der Region sind im Zusammenhang mit dem Breitband-Fiasko um einen Millionenbetrag gebracht worden, der eigentlich ins Klärwerk oder die Instandhaltung von Abwasserrohren hätte investiert werden müssen. Stattdessen wurde er verbrannt. Oder besser: mit Glasfaserkabeln auf immer im Erdreich vergraben. Möglich war das nur, weil der AZV ohne einen öffentlich-rechtlichen Vertrag aller Mitglieder rechtswidrig ins Internetgeschäft eingestiegen war.