Portrait eines Schwergewichts : Der Abrollbehälter-Gefahrgut: roter Star einer Spezialeinheit

Tornesch-Ahrenlohe | Tornesch ABC. So lauten nicht nur die ersten drei Buchstaben des Alphabets, sondern so lautet auch die Bezeichnung einer ganz besonderen Einheit im Kreisfeuerwehrverband. ABC-Dienst/LZG-Löschzug, um genau zu sein. ABC steht dabei für atomare, biologische und chemische Gefahren. LZG ist die Abkürzung für Löschzug Gefahrgut. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen im Kreis Pinneberg, die die Einheit von Markus Ketelsen schon einmal gesehen haben. Aber nur die wenigsten werden genaueres über die Frauen und Männer des Löschzugs wissen.

Die Katastrophenschutzeinheit, stationiert in Tornesch-Ahrenlohe, hilft, wenn bei Hochwasser Deiche gesichert oder Sandsäcke geschleppt werden müssen. Vor allem aber dann, wenn unbekannte oder giftige Stoffe im Spiel sind. Das kann zum Beispiel nach Unfällen auf der Straße sein, bei Zwischenfällen in Fabriken oder gar bei atomaren Katastrophen.

Das Außergewöhnliche ist die Motivation

Was ist es genau, das einen Menschen dazu treibt, zusätzlich zur Mitgliedschaft in der örtlichen Feuerwehr auch noch beim Löschzug-Gefahrgut mitzuwirken? „Also bei mir ist es so, und ich glaube damit bin ich nicht allein, dass genau das Außergewöhnliche den besonderen Reiz ausmacht. Es ist ganz einfach anders, als das normale Tagesgeschäft“, sagt Markus Ketelsen, Leiter des ABC-Dienstes/Löschzug Gefahrgut beim Kreisfeuerwehrverband Pinneberg. Auch, wenn es nicht immer ein gutes Gefühl sei. Als ein ganz aktuelles Beispiel nennt Markus Ketelsen den erst kürzlich in Barmstedt eingetretenen Fall, als Ammoniak in einem großen Unternehmen ausgetreten war. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Ketelsen und seine Truppe waren auch dort im Einsatz. „Da hat der erste Trupp, der im Einsatz war, im Nachhinein schon gesagt, dass das ein ungutes Gefühl war. Schließlich war ja vollkommen unklar, was dort passierte.“

Für den Leiter des Löschzugs sei es dann nicht unbedingt die leichteste Situation, seine eigenen Leute direkt in die Gefahrensituation hineinzuschicken. Geht alles gut, ist die Freude über den geschafften Einsatz dementsprechend groß. Bis zum nächsten Einsatz.

Das Schwergewicht der Truppe

Das Herzstück der Einheit bildet dabei ein ganz besonders großes Gefährt. Ein Wechselladerfahrzeug, beladen mit einem sogenannten Abrollbehälter-Gefahrgut. Der Wert? Etwa eine halbe Million Euro.

Von weitem scheint es, als handle es sich um einen ganz normalen Lastkraftwagen. Beladen mit einem roten Container. Doch der Eindruck täuscht. Denn öffnen sich die Rolläden des Containers, findet sich dort ganz spezielle Ausrüstung, bis unter die Decke.

Das Gesamte Gefährt beeindruckt durch seine Dimensionen. Allein schon der 6,90 Meter lange, 2,50 Meter breite und etwa genauso hohe Abrollbehälter ist bis in die aller letzte Ecke randvoll mit speziellen Geräten und Werkzeugen, wie sie nur der Löschzug Gefahrgut einsetzt, gefüllt. Und alles muss immer an Ort und Stelle verstaut sein. Denn ertönt auf der Wache in Tornesch der Alarm, rückt das tonnenschwere Gespann als erste Einheit aus.

Im Einsatzfall bildet das Fahrzeug die Basisstation vor Ort. Angekommen, laden die zwei bis drei Einsatzkräfte, die in der Fahrerkabine Platz finden, den Abrollbehälter ab und beginnen umgehend mit den Vorbereitungen für den Einsatz, der aber erst dann beginnt, wenn ausreichend Verstärkung eingetroffen ist. Meist führt der erste Weg zum Heck des Abrollbehälters, also an das hintere Ende.

Dort befinden sich die persönlichen Ausrüstungsgegenstände, auch für den Erstkontakt mit gefährlichen Stoffen am Einsatzort. Darunter auch die mitunter überlebenswichtigen Chemikalienschutzanzüge. Ohne einen derartigen Schutzanzug geht niemals ein Mitglied Truppe in den Einsatz. Darunter werden Atemschutzgeräte getragen. Die Anzüge schließen hermetisch zur Außenwelt ab und sollen so vor Gefahren schützen. Kein Stoff und kein Gas kommt hinein, Wärme aber auch nicht hinaus. Für eine bestimmte Zeit können diese Anzüge fast alle Chemikalien abhalten.

Chemische Stoffe als häufigster Einsätzegrund

„Der Grund für 80 Prozent der Einsätze sind chemische Stoffe“, erklärt Markus Ketelsen. „Wir gehen immer in Dreier-Gruppen vor. Im Schnitt sind die Kameradinnen und Kameraden eine Viertelstunde im Einsatz. Danach muss dann auch noch dekontaminiert werden, also der Anzug gereinigt werden, bevor dieser abgelegt wird. Dafür muss noch ausreichend Atemluft in den Preßluftflaschen sein“, so der Leiter des Löschzugs. „Und das schwächste Glied in der Gruppe ist dabei entscheidend. So wird geregelt, wann eine Dreier-Gruppe die Gefahrenstelle am Einsatzort wieder verlässt und abgelöst werden muss.“

Wichtig ist, dass im Abrollbehälter immer alles an Ort und Stelle ist. Es ist so etwas wie die Einsatzzentrale und das Materiallager zugleich. Da es keine feste Besatzung gibt, sondern, je nach Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Helfer immer wieder unterschiedliche Einsatzkräfte an Bord sind, muss sich jeder schnell zurechtfinden. Der Trick? Ein ganz einfaches Farbsystem schafft Abhilfe. Alles, was sich an Bord in grauen Behältern befindet, sind allgemeine Ausrüstungsgegenstände wie Ersthelfer-Utensilien. Blau verpackt ist die persönliche Schutzausrüstung und in roten Kisten befinden sich Gegenstände zur Gefahrgutbekämpfung. Die unterschiedlichen Farben dienen der schnellen Orientierung. Die Einsatzkräfte haben in der Regel einmal im Monat Dienst. Wenn sie dann etwas aus dem Fahrzeug holen sollen oder müssen, wissen sie sofort, wo sie hingreifen müssen.

Die Frauen und Männer des Löschzugs Gefahrgut haben oft mit im ersten Moment unbekannten Materialien und Stoffen zu tun. Ob Explosionsgefahr herrscht oder nicht, das steht nicht immer fest. Aus diesem Grund sind alle Werkzeuge speziell hergestellt. Sie sind mit einer Messinglegierung ummantelt. Bei der Benutzung, zum Beispiel eines Spatens, entsteht so keinerlei Funkenbildung. Egal auf welchen Untergrund er trifft. Das ist besonders bei Einsätzen, bei denen eine Explosion droht, wichtig. Anders, als oft angenommen, ist der LZG nicht für den Abtransport oder die Entsorgung von Gefahrenstoffen zuständig. Die Stoffe werden lediglich sichergestellt und danach von Spezialunternehmen abtransportiert und dann entsorgt. Dazu dient eine spezielle luftdichte Tonne, die immer mitgeführt wird. Um das jeweilige Medium in die Tonne zu bekommen, kommt eine Gefahrgutpumpe zum Einsatz. Das selbstansaugende Gerät kann auch dickere Flüssigkeiten befördern und wird in ungefähr 90 Prozent aller Fälle eingesetzt.

Interessierte und Feuerwehrfans können das Einsatzfahrzeug während des Familientags unter die Lupe nehmen. Mitglieder des Löschzugs präsentieren dort ihr Schwergewicht.

Am Sonntag, 10. September, wird gefeiert: Der Kreisfeuerwehrverband in Pinneberg wird 125 Jahre alt und der Kreisjugendring Pinneberg feiert 70. Geburtstag. Als dritter Veranstalter ist der Pinneberger A. Beig-Verlag dabei. Gemeinsam feiern alle drei den Familientag. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Alte Bundesstraße 10, wird es in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Konzerte auf mehreren Bühnen, viele Imbissstände und Spiel- und Spaßaktionen geben. Der Eintritt ist frei. Alle Infos zum Familientag gibt es hier.

von Soenke Schierer

erstellt am 21.Jun.2017 | 10:00 Uhr