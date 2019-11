„Denkmal ist kein Ort der Trauer“

Initiative kritisiert unkommentierte Kranzniederlegung am Volkstrauertag in Pinneberg

von René Erdbrügger

21. November 2019, 16:06 Uhr

Pinneberg | Am Volkstrauertag werden in ganz Deutschland Kränze für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft niedergelegt. Auch am vergangenen Sonntag, 17. November. Ort: das Kriegerdenkmal am Bahnhof. Doch die Initiative „Mahnmal statt Kriegerdenkmal am Pinneberger Bahnhof“ übt Kritik am Prozedere der Zeremonie. Dass die Kranzniederlegung unkommentiert vollzogen worden sei, ärgert die Mitglieder. Seit gut zwei Jahren setzen sie sich dafür ein, dass ein Ergänzungsbauwerk realisiert wird, das auf den wahren Charakter des „Nazi-Denkmals“ hinweist. So wird das Kriegerdenkmal von Jochen Hilbert von der Initiative bezeichnet.

„Wir bedauern und kritisieren, dass seit zwei Jahren und insbesondere nach Vorlage der Expertise einer renommierten Wissenschaftlerin im Mai 2018 eine kritische Sachdebatte vermieden wurde“, sagt Hilbert. Am Volkstrauertag 2019 sei der festgestellte Charakter des Bauwerks von der Verwaltung erneut geleugnet worden, so der Vorwurf.

Im Fokus ist auch Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos). „Frau Steinberg hat sich bei der Kranzniederlegung nach den aktuellen Regularien gerichtet“, sagte Rathaussprecherin Maren Uschkurat auf Anfrage.

Das Kriegerdenkmal am Bahnhof polarisiert. Dabei schien 2017 schon alles klar zu sein: Als Folge eines mehrheitlichen Ratsversammlungsbeschlusses wurde eine Arbeitsgruppe (AG) der Stadt eingerichtet. Zur Verhandlung in der Ratsversammlung wurde ein schriftliches Protokoll erstellt, in dem bereits wesentliche Fakten des Denkmals genannt werden, die es als kriegsverherrlichendes Bauwerk ausweisen. So trägt die 1934 von den Nazis eingeweihte Stele die für Kritiker umstrittene Inschrift: „In unwandelbarer Treue zum Vaterland in der Hoffnung auf den Sieg ließen 312 Helden dieser Stadt ihr teures Leben auf dem Felde der Ehre.“ Diese Worte instrumentalisieren die toten Soldaten, die in einem grauenhaften Krieg umkamen, so die Kritiker. Nach 1945 wurde lediglich das Hakenkreuz aus den Klauen des Adlers entfernt und durch ein eisernes Kreuz ersetzt – ansonsten blieb das Denkmal unverändert und unkommentiert.

„Das Pinneberger Ehrenmal war ganz im Sinne der nationalsozialistischen Denkmalstifter kein Ort der Trauer oder gar ein Mahnmal gegen den Krieg. Die Gefallenen des Ersten Weltkrieges wurden für die Selbstinszenierung des Regimes missbraucht“, sagte die Militärhistorikerin Loretana de Libero während einer von der AG organisierten Sachverständigenanhörung 2018.

„Man muss erklären, wofür man den Kranz niederlegt, sonst geht man den Nazis immer wieder auf den Leim“, sagt Hilbert. „Jetzt sind auch die Nazi-Putschisten von 1923 geehrt worden“, ergänzt Dieter Borchardt von der Initiative. Weswegen Hilbert und Borchardt am Volkstrauertag auch selbst aktiv wurden: Sie hefteten vier Erklärungen an das Denkmal. Eines der Transparente trug die Aufschrift: „Dieser Platz ist nicht der richtige für ein stilles Gedenken an die Opfer eines sinnlosen Weltkrieges.“ Doch die Schilder waren nach einem Tag verschwunden.

Als die Stadt im Januar 2018 die vorhandene Lichtanlage am Denkmal im Zuge einer Sanierung in Stand setzte und es nachts anstrahlen ließ, protestierte die Initiative dagegen mit Erfolg. Solange nicht über den historischen Kontext am Kriegsdenkmal informiert werde, sei es nicht angemessen, dieses so in den Blickpunkt zu stellen. Unterdessen wurden auch Schulklassen damit beauftragt, im Rahmen eines Wettbewerbs Ideen für ein Mahnmal zu erarbeiten.

Doch der letzte Schritt, der Grundsatzbeschluss zur Durchführung eines Künstlerwettbewerbes, wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung vertagt. Das Ergänzungsbauwerk lässt weiter auf sich warten. Die Mitglieder der Initiative hoffen nun, dass die Ratsversammlung daran festhält, dass das Kriegerdenkmal eine Ergänzung bekommt, wodurch das ganze Ensemble dann zu einem Mahnmal wird, an dem dann auch in angemessener Weise Gedenkkränze und Gedenkevents stattfinden können.

Kommt Bewegung in die Sache? Die Bürgermeisterin hat die Fraktionsvorsitzenden und den Bürgervorsteher zu einem Termin im Januar eingeladen, um über die zukünftige Vorgehensweise zu sprechen. „Die angesprochene Expertise war ihr allerdings bis zum Volkstrauertag unbekannt“, so Uschkurat.