Den Geist der Weihnacht erleben

vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

von ina

erstellt am 14.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Auf der überdachten Terrasse der Prisdorfer Eheleute Ulrike und Christian Senst haben sich zehn Besucher eingefunden. Ein Kaminofen brennt, Kerzen flackern auf dem Adventskranz, Kekse und Becher mit heißem Punsch stehen auf dem Tisch. Es ist windgeschützt, doch Atem und Getränke dampfen in der kalten Luft – warm aber ist die Atmosphäre bei der Zusammenkunft des zwölften Türchens des lebendigen Adventskalenders der Ostergemeinde. Jeden Abend öffnet ein anderer Bewohner Terrasse, Carport, Garage, Vorplatz, Diele – oder was auch immer er zu bieten hat, um alle, die kommen möchten, mit einem heißen Getränk, ein paar Keksen und einem kleinen vorweihnachtlichen Beitrag zu erfreuen.

Christian Senst liest seinen Besuchern die Kurzgeschichte „Pelle zieht aus“ von Astrid Lindgren vor, in der ein von seinen Eltern gekränkter Junge Weihnachten aus Protest im Nachbarort verbringen möchte. Während Senst im Kerzenschein seine Geschichte vorträgt, schmunzeln die Besucher: Liebe- und humorvoll beschreibt Lindgren am Beispiel des kleinen Pelle das Phänomen, dass Menschen sich ausgerechnet vor und während Weihnachten in Trotz und Streit verlieren – gerade weil sie sich eigentlich genau jetzt so sehr das Gegenteil wünschen und sich mit ihrem Stolz oft selbst im Weg stehen.

Nach dem Vorlesen stimmen alle zusammen ganz ungezwungen noch zwei Weihnachtslieder an und gehen dann zu einem gemütlichen Klönschnack über. So ein Treffen dauert üblicherweise zwischen einer halben und einer Stunde. Elke Glismann organisiert den lebendigen Adventskalender der Ostergemeinde seit fünf Jahren. Sie ist mit Begeisterung dabei und besucht nach Möglichkeit jeden Abend. „Wenn man danach nach Hause kommt, ist man viel mehr in Weihnachtsstimmung, als nach jedem Einkaufsbummel“, betont sie. Denn hier werde der eigentliche Geist der Weihnacht gelebt: Man rückt zusammen, geht aufeinander zu und genießt die Atmosphäre im Kerzenschein – ohne Prunk und Völlerei: „Ich weise die Gastgeber immer darauf hin, dass es nicht darum geht, möglichst groß aufzufahren. Es soll bewusst in dem kleinen Rahmen bleiben, nicht aufwendig sein, sondern auf einfache Weise schön, so, dass jeder mitmachen kann.“ Kein Druck, sich als Gastgeber zu profilieren. Glismann: „Ziel ist es, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und sich auch außerhalb der Kirche zu begegnen.“ Oft bekomme man dabei auch überraschende Einblicke in das Leben der Menschen in der direkten Umgebung, die die Perspektive und das Verständnis füreinander befördern. So erinnert sich Glismann an ein Adventskalendertürchen aus dem vergangen Jahr, als Borstel-Hohenradens Bürgermeister Jürgen Rahn teilnahm, und seine Dankbarkeit dafür ausdrückte, nach schwerer Krankheit wieder auf dem Weg der Besserung zu sein.

Bei Familie Senst sind die Besucher meist schon „Mehrfachtäter“. So auch Jutta und Uwe Gottardt. Dreimal haben sie selbst schon ausgerichtet, in diesem Jahr sind sie nur zu Besuch – das aber schon mindestens an vier Abenden. „Man kommt miteinander ins Gespräch. Wir wohnen hier in der direkten Nachbarschaft, aber es gibt sonst selten Gelegenheit dazu“, berichtet Gotthardt. Das Pressefoto bei besinnlichem Kerzenschein entwickelt sich zu einem weiteren vergnügten Gemeinschaftprojekt und sorgt für herzliches Gelächter. „Die Anwesenheit der Presse hat doch wieder eine ganz neue Komponente gebracht“, sagt Glismann. „Da bestätigt sich wieder: Kein Abend ist wie der andere.“

Weitere Termine sind im Schaukasten der Kirchengemeinde oder online einzusehen. Glismann ist erreichbar unter Telefon (0 41 01) 75 2 02. >

www.kirche-kummerfeld.de