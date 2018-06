Region in Kürze : +++ Demo vor AfD-Premiere im Kreistag +++ Freundeskreis belebt Knechtsche Hallen +++ Bewegungsbad in Wedel schließt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

20. Juni 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Am Mittwochabend tagt zum ersten Mal der neu gewählte Kreistag. Seit der Kommunalwahl ist auch die AfD vertreten, deren Führungspersonal auf Bundesebene mit populistischen und rassistischen Parolen provoziert. Im Kreis Pinneberg regt sich deswegen bereits vor der ersten Sitzung Widerstand. Ein Bündnis aus linken Gruppen und Friedensbewegten will von 17 Uhr an vor dem Pinneberger Rathaus, in dessen Saal sich die Kreistagsmitglieder treffen, gegen die AfD demonstrieren. Als Veranstalter tritt das Bündnis gegen Rechts Kreis Pinneberg auf. „Die AfD beim Namen nennen: Sie ist rückwärtsgewandt, rassistisch, homophob“, heißt es in einem Flugblatt. Unterzeichnet ist es von Wolfgang Seibert, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Pinneberg.

Elmshorn Auch die Stadt Elmshorn hat Interesse an einer Belebung der Knechtschen Hallen. Doch da das Gebäude öffentlich genutzt werden soll, müssen unter anderem Vorgaben für Brandschutz und Fluchtwege erfüllt sein. Auch Schimmelbefall ist noch ein Problem. Die Punkte Sanitäranlagen und Energieversorgung will der Freundeskreis mit den Stadtwerken klären. „Probleme gibt es zurzeit noch mit der Verunreinigung durch Taubenkot. Wir arbeiten an dem Problem. Ansonsten sind wir bemüht, alles was, geht machbar zu machen. Natürlich müssen gewisse Mindeststandards, zum Beispiel beim Brandschutz, erfüllt sein. Wir finden Lösungen“ sagt Bürgermeister Volker Hatje.

Wedel Die Region-Kliniken werden das Bewegungsbad in Wedel zum Jahresende schließen. Auf Nachfrage gab das Unternehmen an, das Bad entspreche nicht mehr den Standards für Modernität. Die Regio-Kliniken empfehlen den regelmäßigen Besuchern, auf Therapiebäder in Schenefeld oder Pinneberg auszuweichen. Das Bewegungsbad war auch für Kurse von Familienbildung und Volkshochschule genutzt worden.

Quickborn Die Eltern künftiger Erstklässler an der Quickborner Privatschule kämpfen mit der Bürokratie des Unternehmens. Eine uneinheitliche Kommunikation, Vertragswirrwarr und Terminverschiebungen lassen bei einem Teil von ihnen die Verunsicherung wachsen. In einem Gespräch mit shz.de räumt Schulleiter Florian Wüstenberg Probleme ein und bat die Eltern um Geduld. Die Schule habe verstanden.

Hamburg Als sich Arbeiter in den 1870er daran machten, den Bau des Gefängnisses Fuhlsbüttel vorzubereiten, stießen sie im Erdreich auf rätselhafte Urnen aus der Zeit um Christi Geburt. Doch erst fast anderthalb Jahrhunderte später bekommen Hamburgs Archäologen womöglich die Chance, das Geheimnis der Funde zu lüften. Weil ein Teil des Gefängnisgeländes bebaut werden soll, könnte sich das Fenster in Hamburgs Vergangenheit doch noch öffnen.

Schleswig-Holstein Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein offenbart nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Ralf Stegner nach einem Jahr erstaunlich viele Risse. Als Beispiel nannte er am Dienstag in Kiel unterschiedliche Positionen beim Thema Fahrverbot für Dieselautos. Viel Geld alleine bringe noch keine gute Politik.