„Dementen niemals widersprechen“

Inge Steinke ist seit 14 Jahren ehrenamtliche Betreuerin im Appener Dana-Heim / Im Umgang mit Patienten hat sie viel gelernt

von Janina Schmidt

29. September 2018, 16:03 Uhr

„Ich werde hier nicht als Hausmütterchen verblühen“, sagt Inge Steinke entschlossen, während sie am Tisch in ihrem wunderbar gepflegten Garten sitzt. Da besteht aber kaum Gefahr: Die 74-Jährige Appenerin ist ehrenamtlich an vielen Stellen im Ort engagiert. Einige ihrer Tätigkeiten sind die Organisation des Appener Frauenstammtisches mit etwa 40 Frauen, ihre Hilfe beim Frühjahrsflohmarkt der St.-Johannes-Gemeinde und beim Frauenshoppen. Auch bei Appen Musiziert leistete sie lange Jahre wertvolle Unterstützung. Ganz besonders wichtig ist Steinke aber ihre ehrenamtliche Arbeit als Demenzbetreuerin im Appener Dana-Pflegeheim. Seit 14 Jahren besucht sie jeden Montag demente Bewohner. „Bis dahin wusste ich, dass es die Krankheit gibt, kannte mich aber überhaupt nicht aus.“ Heute hat sie ein großes Fingerspitzengefühl dafür entwickelt, was demente Menschen brauchen.

Angefangen hat alles mit einer Anzeige im Pinneberger Tageblatt: Dana suchte Ehrenamtler für Angebote für die Bewohner. Steinke und andere Damen vom Frauenstammtisch hatten sich gemeldet. „Man konnte sich aussuchen, was man machen wollte: Da gab es Vorlesen, Basteln, Kegeln und so weiter – nur für die Dementen meldete sich keiner. Da habe ich gedacht: Das muss ja auch jemand machen, dann mache ich es.“ Zunächst bekamen die Helfer eine Schulung zum Umgang mit Demenzkranken, dann ging es los. Von ihren Schützlingen möchte sich Steinke heute nicht mehr trennen. „So lange ich irgend kann, gehe ich dorthin. Die Demenzbetreuung hat für mich größte Wichtigkeit.“

Heute weiß Steinke vieles über die Erkrankung: „Man muss behutsam sein und berechenbar, darf Demente nicht erschrecken durch laute Stimme oder plötzliche Berührungen.“ Die Menschen seien oft ängstlich und verunsichert. „Erschreckt man sie, können sie auch einmal aggressiv werden“, sagt die Betreuerin. Das sei aber sehr selten. Ihre Schützlinge seien unheimlich nett, lieb und zuweilen auch – manchmal unfreiwillig – komisch. Ganz wichtig sei es, nicht zu widersprechen: „Der Demenzkranke hat immer Recht“, sagt sie. Denn sollte eine Äußerung der Patienten auch noch so offensichtlich verkehrt sein: Sie seien ohnehin nicht zu überzeugen.

Wenn Steinke die dementen Menschen besucht, treffen sich alle Teilnehmer im Aufenthaltsraum. Das waren zu Beginn ihrer Besuchstätigkeit gerade einmal vier Teilnehmer, heute sind es in etwa 14, darunter vier Männer und zehn Frauen zwischen 85 und 95 Jahren.

Zuerst trinke man gemeinsam Kaffee. „Wir versuchen, uns zu unterhalten soweit es möglich ist“, sagt Steinke. Nach dem Kaffee lese sie kleine Geschichten vor, zum Beispiel von Klein Erna. „Das kennen sie von früher“, sagt Steinke. Ihren Sinn für Humor hätten die meisten der von ihr betreuten Senioren nicht verloren. Der aktuelle Renner in der Runde sei ein Buch mit Rentnerwitzen, das Steinke mitgebracht hat. „Da lachen die richtig herzhaft.“ Ganz besonderes Gewicht hat das gemeinsame Singen. Die Bewohner kennen noch viele Volkslieder auswendig.

Wenn der Besuch vorbei ist, machten manche gar Anstalten, mitzukommen, oder fragten, ob sie nicht noch etwas bleiben könnte. „Das ist der schönste Erfolg, weil ich dann weiß, dass es ihnen gut geht, wenn ich da bin. Auch wenn sie es fünf Minuten später wieder vergessen haben“, sagt Steinke.

Besonders positiv sei die erinnerungsintensive Weihnachtszeit für die Dementen: „Hier kommen sie richtig ins Erzählen. Wie sie Weihnachten verbracht haben, wissen nahezu alle noch.“ Allein die festliche Dekoration im Heim sorge dafür, dass die Bewohner sich mehr öffneten.

In den 14 Jahren, in denen sie mit den Senioren ihre Zeit verbringt, hat Steinke auch immer wieder Abschied nehmen müssen. „Das Kommen und Gehen ist in einem Pflegeheim ganz normal“, sagt sie. Dennoch gehe ihr das ans Herz – einige Bewohnerinnen seien gar zu Freundinnen geworden, und deren Tod sei ihr sehr nahe gegangen. „Wenn eine enge Beziehung entstanden war, gehe ich auch zur Beerdigung.“ Häufiger sind aber freudige Anlässe. Bei allen Veranstaltungen im Dana-Pflegeheim hilft Steinke mit: dem Winterfest, dem Erdbeerfest, bei Ausflügen etwa in die Elbphilharmonie oder zur Seehundstation, beim Grillen im Garten oder dem großen Sommerfest mit Cocktails, Bierwagen und vielen Angehörigen und Besuchern aus Appen und Umgebung.

