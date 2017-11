Herbstfest im Arboretum : Dem Sturm zum Trotz: Saisonabschluss mit Illumination und Kunsthandwerk

vergrößern 1 von 3 Foto: Pergande 1 von 3

von Helga Pergande

erstellt am 01.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Ellerhoop | Mit dem Herbstfest mit grandiosem Lichterglanz in der Abenddämmerung ist die Parksaison im Arboretum ausgeklungen. „Das ist für mich das schönste Fest im Jahr, die Farbenpracht der angestrahlten Bäume ist überwältigend, und in diesem Jahr haben wir zusätzlich Lichterketten entlang der Wege verteilt“, sagte Hans-Dieter Warda, Förderkreisvorsitzender und künstlerischer wie wissenschaftlicher Leiter des Arboretum Baumparks Ellerhoop-Thiensen. Organisiert hatte das Herbstfest die vom Förderkreis Angestellte Tanja Mahnke. Leider machte der Sturm von Sonnabend auf Sonntag dem abendlichen Glanz einen Strich durch die Rechnung. Bereits am späten Sonnabendnachmittag wurden aufgrund heftiger Windböen alle Zelte abgebaut, und die Illumination fiel aus. Am Sonntagabend konnten die Lichterketten endlich ihr Farbenwunder zaubern. Das Herbstfest bot den Besuchern ein buntes Programm an Kunsthandwerk und Deko-Artikeln in Zelten und Pavillons entlang des Rundgangs durch den Park.

Katrin Bornholdt war mit ihren Kindern Maja (9), Joah (5) und Svea (19) aus Wulfsmoor, Kreis Steinburg, angereist. Die beiden Jüngsten hatten Laternen gebastelt. Maja ließ sich anschließend am Schminkstand in einen Schwan verwandeln, Joah in eine Fledermaus. „Meine Eltern waren damals häufig mit mir in diesem Park, der sich faszinierend weiter entwickelt hat, toll gestaltet und sehr gepflegt ist“, so Katrin Bornholdt, die mit den Kindern oft das Arboretum besucht. „Meine Kinder spielen im Bambuswäldchen verstecken und graben gerne nach Bernstein und Dinosaurierknochen“, sagte Bornholdt.

Ania und Damian Lauer waren aus Pinneberg zum Herbstfest gekommen und hatten ihre Kinder Patryk (7) und Jonathan (3) sowie Opa Adam mitgebracht. „Wir schlendern von Stand zu Stand und genießen das Flair“, sagten sie. Schwer beladen war Jürgen Petersen aus Uetersen. Er hatte sich am einem Stand ein aus Wurzelholz geschnitztes Pilzarrangement ausgesucht. „An dem konnte ich nicht vorbeigehen“, sagte er lachend.

Besucher beschnupperten im Zelt die handgemachten Naturölseifen mit grüner Gurke und Schafmilch oder Omas Kernseife. Heiße Schokolade mit Zimt und Vanille tat vielen bei dem kalten Wind gut. Auch im Café konnten die Besucher Pause machen. Vom See her perlten klassische Pianoklänge über die Ufer. Auf einer schwimmenden Insel vor der farblich grandiosen Kulisse der Indian-Summer-Bäume spielte Julius Gürtler Klavier, und viele Besucher lauschten den romantischen Weisen. Während Sturm Herwart tobte, war sich Warda nicht mehr so sicher, ob er den Musiker davon überzeugen könnte, sich auf des schwimmende Floß zu setzen, um dort zu musizieren – offenbar war es ihm letztlich gelungen. Einen Wermutstropfen hatte Warda dennoch zu verkraften. Der Sturm hatte seine letzte chinesische Tempelkiefer entwurzelt, die etwa 25 Jahre alt war. Weiterhin waren dem Sturm zwei 30 Jahre alte Blauregenbäume aus der Blauregenallee zum Opfer gefallen. „Ein großer Verlust“, sagte Warda.