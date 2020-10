Neue Corona-Regeln : Dehoga im Kreis Pinneberg spricht Klartext: „Die Gastronomen kotzen alle ab“

Beherbergungsverbot und Sperrstunde: Jürgen Schumann vom Dehoga Kreis Pinneberg ist darüber massiv verärgert. Es gebe viele Unsicherheiten, außerdem ginge bei den vielen Regeln der Überblick verloren.

Avatar_shz von Ann-Kathrin Just

17. Oktober 2020, 10:30 Uhr

Kreis Pinneberg | Das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein bleibt. Das Oberverwaltungsgericht hat einen Eilantrag gegen dieses abgelehnt. In mehreren Ländern ist es gekippt worden, ob von Ländern selbst oder von Gerichten. Nicht aber in Schleswig-Holstein.

Auswirkungen auf den Kreis Pinneberg

Das hat auch Auswirkungen auf den Kreis Pinneberg. Jürgen Schumann vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sagt: „Die Hoteliers sind verunsichert.“ Zurzeit regne es Stornierungen. „Das ist eine schlimme Situation“, sagt der Dehoga-Kreischef. Hoteliers seien geplättet, ihnen fehlten die Handlungsschritte für eine vernünftige Vorgehensweise.

Das ist problematisch und schafft Unmut. Jürgen Schumann

Würde das Beherbergungsverbot ausgesetzt, könnten Menschen aus Risikogebieten zu touristischen Zwecken unkontrolliert nach Schleswig-Holstein kommen. So die Begründung vom Oberverwaltungsgericht. Das sei aber in Anbetracht der steigenden Zahlen der Neuinfektionen eine Gefährdungen für die Öffentlichkeit und das Gesundheitswesen, heißt es weiter.

Auch interessant: Familie aus Risikogebiet reist trotz Beherbergungsverbot nach Sylt

Das Beherbergungsverbot war auch bei den Beratungen der Ministerpräsidenten im Kanzleramt am Mittwoch (14. Oktober) Thema. Länder wie Nordrhein-Westfalen und Thüringen setzen es gar nicht um. In Bayern gilt es nicht mehr.

Ich weiß nicht, warum einige Länder es aufheben oder gar nicht erst umsetzen und Schleswig-Holstein in dem Fall so streng ist. Jürgen Schumann

Das ergebe für ihn keinen Sinn. Zumal Hoteliers es in diesem Jahr schon schwer genug gehabt hätten. Dass nun aber Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weiterhin an den strengen Corona-Auflagen für Touristen festhalte, verstehe Schumann einfach nicht.

Weiterlesen: Trotz neuer Corona-Regeln: Warum Merkel vor „Unheil“ warnt

Doch vorerst bleibt es dabei: In Schleswig-Holstein dürfen Menschen aus Risikogebieten, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen festgestellt werden, nur mit einem negativen Corona-Test in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten. Und dieser Test darf maximal 48 Stunden alt sein.

Sperrstunde als Ärgernis

Auch die Sperrstunde ist Schumann ein Ärgernis. In Städten und Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen wie Hamburg soll für die Gastronomie um 23 Uhr Schluss sein. Einheitlich. Das zumindest war der Gedanke hinter den Maßnahmen bei den Beratungen im Kanzleramt. Auch hier gilt die Begrenzung bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Unsicherheit auch für Gastronomen

Was das genau für den Kreis Pinneberg bedeutet, ist für Schumann nicht ganz klar. Denn sollte es umgesetzt werden, bliebe die Frage, was nach 23 Uhr passiere. „Sind wir doch einmal ehrlich, die Menschen werden gemeinsam zu jemanden in die Wohnung gehen und dort weiter trinken.“ Hygienevorschriften würden dann sicherlich nicht eingehalten. Und wären ohnehin schwer zu kontrollieren. Schumann findet klare Worte:

Die Gastronomen kotzen mittlerweile alle ab. Jürgen Schumann

Es handele sich nur noch um Vorschriften, Richtlinien und Regularien. Richtig durchblicken tue da schon lange keiner mehr. Die Sperrstunde würde aber auch viele Restaurants treffen, die sorgfältige Sicherheitskonzepte ausgearbeitet haben und anwenden.

Deutlich entfernt von Grenzwert

Der Kreis Pinneberg ist auch von dem verschärften Grenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner noch deutlich entfernt, erläutert Schumann.

Und damit nicht genug: ein weiteres Ärgernis für Gastronomen und Hoteliers sei, dass es noch keine verbindliche Aussage zu Feierlichkeiten während der Festtage gegeben habe. Reservierungen lägen vor. „Nur wissen Gastronomen natürlich nicht, wie sie das regeln sollen, solange es keine Verbindlichkeit gibt.“

Sperrstunde unvernünftig

Schon jetzt verzeichneten Gastronomen einen Umsatzverlust von 60 bis 70 Prozent. „Das ist schlimm“, so Schumann. „Die Sperrstunde ist keine vernünftige Lösung.“ Ob allerdings Heizpilze eine sein könnten? Schließlich könnten sie dafür sorgen, dass die Gäste trotz Kälte im Freien sitzen können. „Ich glaube, dass das nicht unbedingt angenommen werden würde“, sagt Schumann. Grundsätzlich hält er diese Idee aber für gut. Immerhin handele es sich um einfache und schnelle Hilfen für Gastronomen, um aus der Misere herauszukommen. Und diese müsse es irgendwie geben.