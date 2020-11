Defizit hat sich verdreifacht

Finanzsenator stellt Beteiligungs- und Vergütungsbericht vor: Die Stadt muss 400 Millionen Euro Verlust ausgleichen

03. November 2020, 13:11 Uhr

Hamburg | Die Corona-Krise ist auch für Hamburgs öffentliche Unternehmen ein Schlag ins Kontor. Laut Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) muss die Stadt für 2020 voraussichtlich dreimal so viel an Verlustausgleich leisten wie eingeplant. Bei der Vorstellung des Beteiligungs- und Vergütungsberichts sprach er gestern von „dramatischen Zahlen“. Zu erwarten sei, dass Hamburg anstelle kalkulierter 125 Millionen Euro rund 400 Millionen Euro zahlen muss, um Defizite bei den öffentlichen Firmen und Firmenbeteiligungen wettzumachen.

Den „größten Batzen“ (Dressel) bilden demnach die Verluste bei Hochbahn und VHH, die infolge massiver Fahrgastzahleneinbrüche etwa 140 Millionen Euro an Verlustausgleich benötigen dürften. Ganz ähnlich ist das Bild beim Flughafen, der einen Jahresverlust von 130 Millionen Euro erwartet. Hamburg müsste davon gemäß seiner Beteiligung von 51 Prozent in etwa die Hälfte schultern – zusätzlich zur ausbleibenden Dividendenzahlung. Größere Löcher gibt es unter anderem auch in den Haushalten der Messe (60 Millionen) und im UKE (40 Millionen) zu stopfen.

Zu allem Überfluss bringt Corona ein vergessen geglaubtes finanzpolitisches Schreckgespenst zurück – auch für Schleswig-Holstein. Laut Dressel führt der Einbruch in der globalen Schifffahrt zu erheblichen Wertberichtigungen bei jenen Unternehmen, die den Bundesländern aus dem Erbe der HSH Nordbank geblieben sind. Beim HSH Portfoliomanagement und dem HSH Finanzfonds erwartet der Finanzsenator eine Zunahme des negativen Eigenkapitals zwischen 400 und 500 Millionen Euro. Den Verlust müssen Hamburg und Schleswig-Holstein je zur Hälfte tragen. Dieser schlage sich jedoch einstweilen nur in den Bilanzen nieder, noch nicht in den Haushalten.

Trotz allem versicherte der Finanzsenator, die Stadt habe auch für weitere Defizite ihrer Firmen in den Jahren 2021 und 2022 Vorsorge getroffen.

Laut Beteiligungsbericht 2019 ist der Bereich öffentlicher Unternehmen im Stadtstaat weiter gewachsen, unter anderem durch den Kauf der Fernwärmegesellschaft von Vattenfall. In den 116 erfassten Unternehmen waren 71 000 Mitarbeiter beschäftigt (+ 3,9 Prozent), die Bilanzsumme wuchs um gut acht Prozent auf 37,3 Milliarden Euro. Zugleich legten die Verbindlichkeiten der Hamburger Firmen um 14,6 Prozent auf knapp 16,2 Milliarden Euro zu. Dem stünden, betonte Dressel, aber öffentliche Investitionen im Berichtsjahr von knapp zwei Milliarden Euro gegenüber. Mit diesem Rekordwert leisteten Hamburgs öffentliche Unternehmen „einen wichtigen Beitrag für Infrastrukturentwicklung und Zukunftsgestaltung“ der Stadt.