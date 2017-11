Nach Polizeieinsatz in Pinneberg : Datenschützerin: „Alexa ist der Spion im Wohnzimmer“

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Staudt/Archiv 1 von 1

von Jan Schönstedt

erstellt am 06.Nov.2017 | 17:35 Uhr

Pinneberg | Der Fall hat inzwischen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Doch was bei vielen für Erheiterung sorgt, treibt Datenschützern Sorgenfalten auf die Stirn. In Pinneberg hatte in der Nacht auf Sonntag mutmaßlich eine Fehlfunktion von Amazons Sprachassistent „Alexa“ einen Polizeieinsatz ausgelöst. Während der Besitzer Oliver Haberstroh in Hamburg unterwegs war, feierte „Alexa“ in dessen Wohnung eine eigene Party. Aus bisher ungeklärtem Grund schaltete das Smart Home-Gerät extrem laut Musik ein, so dass sich Nachbarn bei der Polizei beschwerten. Diese ließ die Tür öffnen und schaltete das Gerät ab.

Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein, sieht Geräte wie Amazons „Alexa“ sehr kritisch. „Die Geräte sind nicht ausgereift. Es gibt viele Kinderkrankheiten“, sagt Hansen auf Anfrage von shz.de. Hansen gilt als Expertin und war gestern zu Gast bei der Stiftung Warentest, um unter anderem über Sicherheitskriterien zu beraten, die solche Smart Home-Geräte zu erfüllen haben. Die Datenschützerin betont, dass Hacker „Alexa“ und Co. als Paradies bezeichnen. „In einem Fall ist es jemandem gelungen, sich über eine netzwerkgesteuerte Glühlampe ins System zu hacken“, berichtet Hansen. Sie warnt davor, sich den „Spion ins Wohnzimmer“ zu holen. Die Geräte seien auf Sprachaufzeichnung ausgelegt. Es sei schwer nachvollziehbar, wann die Assistenten aufzeichnen und wann nicht.

Zu dem Pinneberger Fall äußert sich Hansen aufgrund der noch unklaren Sachlage nicht. Amazon reagierte zugeknöpft. Man sei mit dem Kunden in Kontakt.