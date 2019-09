Familientag 2019 in Appen : Das Ziel: Klimafreundlich feiern

Judith Meyer-Kahrs von der Infostelle Klimagerechtigkeit der Nordkirche spricht über den Klimaschutz beim Familientag.

03. September 2019, 08:00 Uhr

Appen | Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen organisiert anlässlich seines 100-jährigen Bestehens gemeinsam mit dem Kreisjugendring und mit Unterstützung des Medienpartners A. Beig-Verlag am Sonntag, 8. September, den Familientag. Bemerkenswert ist dabei ab 10.30 Uhr auf dem Gelände des TuS Appen nicht nur das Programm. Bei dem Familientag handelt es sich um die erste CO2-optimierte Großveranstaltung im Kreis Pinneberg.

Dass der Klimaschutz in den Vordergrund gerückt werden kann, ist vor allem der professionellen Unterstützung der evangelisch-lutherischen Nordkirche zu verdanken. Im Interview mit Lars Zimmermann erklärt Judith Meyer-Kahrs von der Infostelle Klimagerechtigkeit im Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche unter anderem, worauf beim Familientag geachtet wird.

Wie helfen Sie dabei, den Familientag möglichst klimafreundlich zu gestalten?

Ich berate die Organisatoren und gebe ihnen Tipps, wie die CO2-Emissionen so gering wie möglich gehalten werden. Dazu gehören drei Schritte – vermeiden, vermindern, kompensieren. Es geht vor allem darum, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wichtig ist es aber auch, die Emissionen zu erfassen, die nicht zu vermeiden sind. Um das zu schaffen, werden derzeit Klimahelferinnen geschult. Diese werden während des Familientags die Besucher zum Beispiel danach fragen, wie sie angereist sind. Die Klima-Kollekte – der kirchliche Kompensationsfonds – ermöglicht es, die durch die Veranstaltung verursachten CO2- Emissionen zu kompensieren.

Was können Veranstalter tun, um klimafreundlich zu agieren?

An- und Abreise, Energieversorgung, Papier- und Müllproduktion, Verpflegung – es gibt vier Bereiche, in denen CO2-Emissionen anfallen. Beim Familientag wird alles dafür getan, die Emissionen zu reduzieren. Die Veranstalter nutzen zum Beispiel zertifizierten Ökostrom aus Erneuerbaren Energien. Zusätzlich bewerben sie die Anreise mit dem Fahrrad und richten einen Shuttle-Verkehr mit Bussen ein, die mit Elektroantrieb fahren. Auch die Verpflegung ist klimafreundlich. Es gibt zwar Grillfleisch – aber von regionalen Herstellern und ohne Plastikverpackung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, vegetarisch zu essen. Positiv ist außerdem, dass Mehrweg- und kein Plastikgeschirr genutzt wird.

Hat der Familientag Vorbildcharakter?

Für den Kreis Pinneberg und große Teile Schleswig-Holsteins auf jeden Fall. Der Familientag trägt dazu bei, den Klimaschutz noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Ich würde mir wünschen, dass viele Veranstalter diesem Beispiel folgen.

Wieso liegt Ihnen persönlich das Thema Klimaschutz am Herzen?

Ich arbeite bereits seit zwölf Jahren in der Infostelle Klimagerechtigkeit. Der Klimawandel hat aus meiner Sicht viel mit Gerechtigkeitsfragen zu tun. Er trifft die am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Wir sorgen im Norden mit unserer Lebensweise dafür, dass der Klimawandel besonders stark wird. Das spüren vor allem die Menschen im Süden und leiden unter den Auswirkungen wie starken Regenfällen, Dürreperioden oder Stürmen.

Was halten Sie von den „Fridays for Future“-Demonstrationen?

Ich finde es gut, dass sich die Jugend engagiert. Uns sollte allen bewusst sein, dass unsere Generation den Klimawandel verschärft. Mit den Folgen werden vor allem unsere Nachkommen zu kämpfen haben, weil die Auswirkungen erst nach und nach sichtbar werden. Ich habe selbst drei Kinder und will dazu beitragen, dass es auch ihnen auf unserem Planeten gut geht. Zudem will ich den Menschen eine Stimme geben, die im globalen Süden leben und uns gegenüber nicht kommunizieren können, wie sehr sie der Klimawandel trifft. Ich habe einige Zeit in Tansania, Zimbabwe und auf Jamaika gelebt und gesehen, was es dort für Probleme gibt.

Wie sieht Ihre Arbeit für die Nordkirche aus?

Ich arbeite im Zentrum für Mission und Ökumene. Wir gestalten die Beziehungen zu unseren weltweiten Partnerkirchen und unterstützen sie unter anderem dabei, den Klimaschutz durch gezielte Projekte zu fördern.

Wieso hat sich die Nordkirche das Thema Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben?

In der Verfassung der Nordkirche steht unter anderem, dass wir uns für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Der Klimaschutz betrifft genau diese drei Bereiche. So können beispielsweise Konflikte um knapper werdende Ressourcen den Frieden gefährden. Und es geht beim Klimaschutz auch um die Bewahrung der Schöpfung und die Zukunft von Mensch und Natur. Aus diesem Grund hat sich die Nordkirche ein Klimaschutzgesetz gegeben. Das Ziel: spätestens 2050 CO2- Neutralität erreichen.

Wie ist es um den Klimaschutz generell bestellt?

Er steht längst nicht in allen Ländern oben auf der Agenda. Ich habe aber das Gefühl, dass das Thema in vielen Köpfen angekommen ist. Das zeigt die wachsende Anzahl von Anfragen bei der Infostelle Klimagerechtigkeit. Die Frage ist, ob der Klimaschutz nachhaltig im Bewusstsein verankert ist, sich die Rahmenbedingungen langfristig verbessern und man die Möglichkeit bekommt, ein klimafreundliches Leben zu führen.

Wie sieht ein klimafreundliches Leben aus? Was kann jeder einzelne tun?

Wir brauchen einen Wertewandel. Jeder sollte sich bewusst sein, welche Auswirkungen der eigene Lebensstil auf die Bedingungen für zukünftige Generationen hat. Elektrogeräte länger nutzen, Flüge und Autofahrten nur, wenn es nötig ist – schon im Kleinen kann man etwas tun. Politisches Engagement ist ebenfalls wichtig. So ruft „Fridays for Future“ am 20. September zu einem globalen Klimastreik auf. Auch die Erwachsenen sollen sich dann für den Klimaschutz einsetzen. Solche Aktionen sind der richtige Weg. Wir müssen als Zivilgesellschaft zeigen, wie wichtig uns dieses Thema ist.

