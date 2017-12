„Das war etwas für die Seele“

vergrößern 1 von 3 Foto: Lincke (2) 1 von 3

08.Dez.2017

Mit viel Gestik, Temperament und Humor machte Katja Krüger klar, wer an diesem Abend das Sagen hat. Die 52-Jährige ist Chorleiterin des Männer-Gesangsvereins Borstel-Hohenraden. Gemeinsam mit „ihren Jungs“ hat sie am vergangenen Dienstagabend in der Kummerfelder Osterkirche ein Adventskonzert präsentiert, das allen Spaß gemacht hat – dem Publikum, dem Chor und auch ihr selbst.

Einfach nur auf den Plätzen sitzen und zugucken gab es nicht: Krüger hat das Publikum ins Programm eingebunden und zum Mitsingen aufgefordert. Die Zuhörer in der fast voll besetzten Osterkirche lieferten einen sauberen Einsatz und sangen aus vollen Kehlen: „Lasst uns froh und munter sein“. Krüger sparte nicht mit Lob: „Das hat sich schon sehr, sehr gut angehört.“ Derart motiviert, ging es den ganzen Abend meist fröhlich, manchmal auch ein wenig besinnlich, weiter.

Zwischendurch las Chormitglied und Laienschauspieler Bernhard Schlüter bühnenreif humorvolle plattdeutsche Texte rund um Weihnachten vor. Die gute Stimmung veranlasste die Chorleiterin zum Ende des Konzertes spontan zu einem kleinen Experiment. Sie stellte ihre Sänger inmitten des Publikums auf, stimmte einen Kanon an und dirigierte alle gemeinsam.

Zuhörerin Traute Klein aus Quickborn fasste ihren Eindruck vom Adventskonzert in einem Satz zusammen: „Das war was für die Seele“, meinte sie und erntete ringsum Bestätigung und Kopfnicken. Alle ließen den Abend im Gemeindehaus bei einem Abschiedsgetränk ausklingen.

Für das Konzert hat der Männerchor schon nach den Sommerferien angefangen zu proben. „Da waren einige unbekannte Lieder dabei, die mussten wir üben. Und die Einsätze müssen stimmen“, sagt der Vorsitzende Uwe Hölting. „Unsere Chorleiterin ist die Beste. Sie macht viel Spaß, aber sie fordert uns auch.“

Einen Seniorenbonus gäbe es jedenfalls nicht, obwohl das Durchschnittsalter beim Männerchor Borstel-Hohenraden bei 76 Jahren liegt. Der Ehrenvorsitzende, Alfred Timm, ist 92: „Ich bin 70 Jahre Mitglied in unserem Chor und hatte altersbedingt schon aufgehört mit dem Singen.“ Dann konnten ihn die Chormitglieder doch überreden, wieder mitzumachen. Hölting lacht: „Alfred ist quasi unser jüngster Neuzugang.“ Die Spenden, die anstelle des Eintritts gesammelt wurden, werden komplett weitergereicht - für die Chorarbeit der Jugend in der Osterkirche. „Aber auch wir brauchen Unterstützung“, sagt Hölting. „Es wäre schön, wenn sich uns noch ein paar Mitstreiter anschließen würden.“ Chorleiterin Krüger: „Wer dienstags von 20 bis 21.30 Uhr Zeit hat, ist im Schützenhof in Hohenraden zu unseren Proben herzlich willkommen.“ Interessierte treffen auf einen Chor, der auf Zusammenhalt setzt. Gemeinsam sind sie stark: Das haben die Sänger vor dem Konzert anschaulich demonstriert – als sie den Altar der Osterkirche aus Platzgründen verrücken mussten. Wer mitmachen möchte, kann Hölting unter Telefon (0 41 01) 7 43 42 erreichen.