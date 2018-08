Das Veranstaltungsprogramm am 9. September

von

29. August 2018, 14:52 Uhr

An dieser Stelle stellen wir sämtliche Aktionen und Veranstaltungsorte für den Tag des offenen Denkmals vor.



> Heiligen-Geist-Kirche, Chemnitzstraße 28 in Barmstedt, Kirchenführung, 13.30 bis 15 Uhr mit Frauke Wegner-Dannenberg und Architekt Jan-Peter Witte, geöffnet von 13.30 bis 16 Uhr.



> Schlossinsel, Rantzau 11 in Barmstedt, geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Führung um 15 Uhr durch den Kreisheimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961.

> EhemaligeVilla Asmussen, Klostersande 9 in Elmshorn, Führungen um 15 Uhr und 16 Uhr durch Doris Noeske, geb. Asmussen und Christiane Kühn geb. Asmussen. Eine Anmeldung unter Telefon (0 41 21) 23 13 05 ist erforderlich.

>Ausstellungs- undVideopräsentation über Elmshorner Unternehmerfamilien, insbesondere der Familie Asmussen, Kaltenweide 6 in Elmshorn, geöffnet von 12 bis 17 Uhr.



> Führung, 13 Uhr bis etwa 14.30 Uhr auf Kaltenweide zu den um 1900 entstandenen Villen der Unternehmerfamilien Asmussen, Knecht, Rostock und Carstens durch Annkatrin Holbach, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin, Treffpunkt: Kaltenweide 6 in Elmshorn. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon (04121) 23 13 05 im Vorfeld nötig.



> Öffentliche Stadtführung und Besichtigung der Markthalle, Catharinenstraße 1 in Elmshorn, 15 bis 17 Uhr öffentliche Stadtführung und Besichtigung, Treffpunkt Industriemuseum, Catharinenstraße 1.



> St.-Nikolai-Kirche, Alter Markt 11, Gottesdienst von 10 bis 11.30 Uhr, geöffnet von 14 bis 16 Uhr, Führungen: 14 Uhr Kirche, 15 und 16 Uhr Turm.



> Knechtsche Hallen, Schloßstraße 5 in Elmshorn, geöffnet zu den Führungen um 11 und 14 Uhr.



> Villa Halstenbek, Am Lüdemannschen Park 2 in Halstenbek, Geöffnet von 11 bis 13 Uhr Empfang der Geschichtswerkstatt, Vortrag zur Geschichte Halstenbeks.



> St. Gabriel Kirche, Marktplatz in Haseldorf, 12 bis 17 Uhr, Führungen je zur vollen Stunde, letzte Führung ist um 16 Uhr, Anschließend steht ein Orgelkonzert von 16.30 Uhr bis 17 Uhr von Jörg

Dehmel auf dem Programm.



> Bandreißerkate, Achtern Dörp 3 a, Haseldorf, Führungen von 15 bis 17 Uhr.



> Kinder im Gutshaus Waldenau, Marktplatz 14, Pinneberg, 11 bis 17 Uhr, Führungen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr, Lesungen um 12.45 Uhr und 14.45 Uhr, Ausstellung historischer Fotografien.



> Historische Motorensammlung der Ilo Werke

Pinneberg, Dingstätte 25, Museum, 11 bis 17 Uhr, Führungen auf Wunsch.



> Museum, Archäologische Abteilung, Dingstätte 25 in Pinneberg, 14 bis 17 Uhr (sonst nicht geöffnet), Führungen nach Bedarf.

> Rellinger Kirche, Hauptstraße 27 in Rellingen, 14 bis 17 Uhr, Führung mit der Kunsthistorikerin Johanna Wege.



> Bungalow von Richard Neutra, Marienhöhe 48 in Quickborn, 11 bis 13 Uhr, Führungen durch den Architekten Klaus Jungk.



> Seester, St. Johannes-Kirche mit historischem Friedhof, Dorfstraße 37, 11 bis 17 Uhr, Führungen um 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr.



> Kirche am Kloster, Kirchenstraße 9 in Uetersen, Führungen 14 und 15 Uhr sowie 16.30 und 17 Uhr.

> Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6 in Wedel, 10 bis 14 Uhr, Besichtigung der Historie des Hauses mit einer Fotoausstellung, Snacks und Getränken.