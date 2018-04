Das Telefon steht still

von fko

02. April 2018, 15:22 Uhr

Die Quickborner Verwaltung teilt mit, dass das Haus der Jugend am Ziegenweg voraussichtlich noch bis Ende dieser Woche aufgrund technischer Probleme nicht per Telefon erreichbar ist. Unter der üblichen Telefonnummer (0 41 06) 6 88 34 wird also niemand abnehmen können. Möglich sei aber die Kontaktaufnahme über die beiden Rufnummern (0 41 06) 61 11 87 und (0 41 06) 61 12 44 über das Kinder- und Jugendbüro der Stadt. Außerdem kann der Kontakt per E-Mail erfolgen – so könne auch eine Nummer hinterlassen werden, das Team rufe dann zurück. >

jugend@quickborn.de