Xavier wütet im Norden : Das Sturmgebiet fegte am Nachmittag über den Kreis Pinneberg hinweg

von shz.de

erstellt am 05.Okt.2017 | 14:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Sturm Xavier wirbelte am Nachmittag über Norddeutschland hinweg. Davon betroffen war auch der Kreis Pinneberg.

AKN-Verkehr zwischen Barmstedt und Henstedt-Ulzburg stark eingeschränkt

Wegen des anhaltenden Sturmes kam es auf der AKN-Linie 3 zu starken Behinderungen Zwischen Elmshorn - Barmstedt - Henstedt-Ulzburg. Gegen 15:30 Uhr sollten die ersten Züge wieder fahren. Der Betrieb sollte sich nach AKN-Angaben bis zum Nachmittag wieder normalisieren.

Bäume in Elmshorn entwurzelt

In Elmshorn sind an gleich mehreren Stellen zum Teil große Bäume entwurzelt worden und umgestürzt. Betroffen waren zum Beispiel der Koppeldamm und die Wittenberger Straße.

Straßensperrung in Hasloh

In Hasloh musste die Dorfstraße gesperrt werden. Kein Durchkommen nach bzw. von Norderstedt: Entlang der Strecke lagen zeitweise 15 große Bäume sowie mehrere große Äste auf der Straße. „Es wird dauern bis wir aufräumen können, weitere Bäume drohen zu fallen und der Eigenschutz geht vor“, betonte Haslohs stellvertretender Wehrführer Lars Breckwoldt.

Keine S-Bahn zwischen Wedel und Altona

Ein umgestürzter Baum hat gegen 14 Uhr die S-Bahn-Strecke zwischen Hamburg-Altona und Wedel lahmgelegt. Der Verkehr musste eingestellt werden.

Bahnverkehr in ganz Norddeutschland eingestellt

Der Zugverkehr in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen wurde am Donnerstagnachmittag bis auf weiteres komplett eingestellt. Die Deutsche Bahn empfahl allen Reisenden, ggf. mehr Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt auf www.bahn.de, über die App DB Navigator oder bei der Kundenhotline 01806/996633 zu informieren und bittet um Entschuldigung für entstehende Unannehmlichkeiten.