„Das sind Räume zum Wohlfühlen“

vergrößern 1 von 3

von Dietmar Vogel

erstellt am 19.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Für Schulrätin Adelia Schuldt und Rellingens Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) hatte der gestrige Termin „Einweihung der neuen Räumlichkeiten des Förderzentrums Rellingen“ in der Heidestraße 94-96 Priorität. Sonderschulrektor Frank Kutzinski, sein Stellvertreter Sebastian Dostal und Janine Troge-Palapies vom Sekretariat, führten zudem Silke Mannstaedt und Dagmar Schudak, Spitzen der Verwaltung, durch die neuen Räume. Einhellige Bilanz: Es sind Wohlfühlräume.

Aber ein Provisiorium. Dessen sind sich alle Beteiligten bewusst. Zwar steckte die Kommune mehr als 14 000 Euro in die Sanierung der ehemaligen ehemalige Zahnarztpraxis und vorübergehende Flüchtlingsunterkunft. Doch wenn das Projekt CVS 2020 – die Sanierung und Erweiterung der Caspar-Voght-Schule für die Herausforderung einer gymnasialen Oberstufe – abgeschlossen sind, heißt es wieder: Akten und Computer packen für das Sonderpädagogen-Team des Förderzentrums.

Denn der Standort ist und bleibt für das Förderzentrum Rellingen – das betonte noch einmal Trampe – wie seit 1974 die CVS am Schulweg. Das „Verwaltungs-Herz“ der staatlichen Schule zur Förderung von Schülern, die aus unterschiedlichsten Gründen einen stark erhöhten Förderbedarf haben, soll dann im neuen Schulbau wieder integriert werden. Für Kutzinski und seinem Team – dazu gehören insgesamt 15 Sonderpädagogen, die auf mehr als 2600 Schüler der Klassen 1 bis 9 (Authisten-Betreuung auch im zehnten Jahrgang ) an sieben Grundschulen und zwei Gemeinschaftsschulen im Kreis Pinneberg achten – sind die Räume trotzdem ein großer Wurf. „Alles ist auf dem neuesten Stand. Die Technik ist perfekt, Rellingen als Schulträger hat auch für die Anschaffung von neuen Notebooks als Lernstationen gesorgt“, nahm Kutzinski den Termin zum Anlass, Danke zu sagen.

Die Räume, so der Sonderschulrektor, seien ideal: „Die Sonderpädagogen beraten hier Eltern und Lehrer in allen Fragen bezüglich Behinderung und schulischer Förderung – in Ellerbek, Halstenbek, Rellingen und Tangstedt.“ Und das in einer hellen und freundlichen Atmosphäre.

Der Umbau erfolgte in den Monaten Mai und Juni, der Umzug in den Ferien. Für Schulrätin Schuldt, die sich im März 2018 aus Altersgründen ins Privatleben zurückziehen wird, ist die Förderschule Rellingen ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept unter ihrer Regie. Mindestens fünf Prozent der Schüler – so die Statistik – benötigen eine Sonderförderung. Deshalb plädiert Schuldt auch dafür, dass künftig ab 2020 die CVS wieder strategischer Ausgangspunkt sein muss: „Das Förderzentrum braucht eine Klasse als temporäre Betreuung. Deshalb muss die Verwaltung an die Schule angebunden sein.“

Seit 2009 werden die betreuten Schüler laut Kutzinksi ausschließlich in Inklusions-Klassen in den umliegenden Schulen gefördert. „Das Förderzentrum Rellingen ist bundesweit eines der ersten Förderzentren mit vollständiger Inklusion“, sagte der Sonderschulrektor gestern nicht ohne Stolz.