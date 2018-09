Das sind Pinnebergs Olympioniken

von René Erdbrügger

21. September 2018, 10:42 Uhr

In einem Feld von 1200 Teilnehmern konnten sie sich beim Vorentscheid bei der Kinder-Olympiade des Vfl Pinneberg behaupten und haben die ersten Plätze ihrer Altersgruppen belegt. In der Gruppe der Jahrgänge 2008 – 2009 gewannen Melina Dilbenz und Anton Kelterer, beim Jahrgang 2010 und 2011 waren Lois Udegbunam und Aaron Binzori. Die Schnellsten und damit Gewinner der Jahrgänge 2012 und 2103 wurden Maria Eesa Viafara und Adam Ali. Sie sind die sechs Pinneberger VfL-Olympioniken, die morgen in der Leichtathletikhalle in Hamburg-Alsterdorf im „Finale der Besten“ antreten und dort den VfL vertreten.