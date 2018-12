Punsch, Party und Kerzenschwimmen : Das sind die Wochenendtipps für den Kreis Pinneberg

Weihnachtssingen mit der Rockabilly Mafia. Sbd., 22. Dezember, ab 19.30 Uhr, in der Sporthalle an der Hauptstraße. Der Eintritt kostet 18 Euro, Vorverkauf bei Musik-Hofer, Flamweg 5, in Elmshorn, im Casablanca, Peterstraße 16, im Bürgerhaus an der Hauptstraße in Bokholt-Hanredder sowie in der Buchhandlung Lenz, Reichenstraße 8, in Barmstedt.