Handwerk, Konzerte und Shopping : Das sind die Wochenendtipps für den Kreis Pinneberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Felisa Kowalewski 1 von 1

von Nadine Stritzke

erstellt am 03.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Tipps für das Wochenende - es ist Drosteiwoche in Pinneberg, es gibt ein Vollmondkonzert in Haselau und das Winterleuchten in Holm. Und außerdem gibt es noch folgende Veranstaltungen:

Appen

Flohmarkt für Kinder, Sa., 4. November, 13 bis 15.30 Uhr (12.30 Uhr für Schwangere), Sporthalle Distelkamp.

Bönningstedt

Konzert des gemischten Chors Bönningstedt. So., 5. November, ab 16 Uhr, in der Aula der Gemeinschaftsschule Rugenbergen, Ellerbeker Straße 25. Der Eintritt kostet 8,50 Euro an der Abendkasse.

Brande-Hörnerkirchen

Gospelkonzert: „Joyful Gospel Choir“. Sa., 4. November, ab 19 Uhr, in der Kirche in Brande-Hörnerkirchen, Kirchenstraße. Der Eintritt (VVK Gemeindebüros Hörnerkirchen und Hohenfelde und online) zwölf, ermäßigt neun Euro. Abendkasse: 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro.

Elmshorn

„Circus Verona“. Vorstellungen Sa., 4. November, um 16 Uhr und So., 5. November, um 14 Uhr, auf der Wiese an der Agnes-Karll-Allee.Eintrittspreise: ab zehn bis 30 Euro.

Verkaufsoffener Sonntag und Food Truck Fest. So., 5. November, von 12 bis 17 Uhr, in der Elmshorner Innenstadt. Eintritt frei.

Haselau

Kultur vor dem Alten Deich: Hans Christian Andersen und Felix Mendelssohn-Bartholdy. So., 5. November, ab 15 Uhr, bei Anne Clasen in der Altendeicher Chaussee 58/60. Der Eintritt ist frei, Spende. Anmeldung (04129) 1021 oder mail: anneclasen@aol.com.

Holm

Kinderkleider- und Spielzeugmarkt. Sa., 4. November, 14 bis 16 Uhr, Kindergarten Arche Noah, Gemeindezentrum, Steinberge 18.

„Messefenster Holm“ – Schmuck, Kunsthandwerk und Dekoratives, So., 5, November, von 11 bis 17 Uhr, in Dunckers Gasthof, Hauptstraße 11. Der Eintritt ist frei.

Horst

Laternenumzug der Jugendfeuerwehr. Sa., 4. November, Start um 18.30 Uhr am Gerätehaus in der Elmshorner Straße. Teilnahme frei.

Kölln-Reisiek

Winterleuchten. So., 5. November, von 12 bis 19 Uhr, rund um die Mehrzweckhalle am Heidkamp 33. Der Eintritt ist frei.

Kummerfeld

Konzert: „Akkordeon... erfrischend anders“. So., 5. November, Beginn um 17 Uhr, Eintritt (VVK Schlachter Kummerfeld und Bücherwurm Pinneberg) zehn Euro. Osterkirche, Langenbargen 2.

Moorrege

Kinderkleidermarkt. Sa., 4. November, von 10 bis 13 Uhr (Schwangere ab 9.30 Uhr), in der Mehrzweckhalle An’n Himmelsbarg, Kirchenstraße. Eintritt frei.

Pinneberg

„Waldenauer Winter“ – Kunsthandwerkermarkt. Sa., 4. November, von 12 bis 19 Uhr, in der Kreuzkirche, Schenefelder Landstraße 74, in Waldenau-Datum. Der Eintritt ist frei.

Familientag im Pinneberg Museum. Sa., 4. November, von 15 bis 18 Uhr, Dingstätte 25. Eintritt frei, Spende.

Auftaktveranstaltung Drosteiwoche. Sa., 4. November, Beginn um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Drostei, Dingstätte 23.

Literaturcafé Spezial. So., 5. November, Beginn um 15 Uhr, Einlass 14.30 Uhr. Eintritt frei, Spende. Drostei, Dingstätte 23, Pinneberg.

Führung durch die Sonderausstellung „Keine wahre Liebesgeschichte – Wilhelmine und Friedrich in Pinneberg 1844 bis 1849“. So., 5. November, ab 16 Uhr, im Pinneberg Museum, Dingstätte 25. Der Eintritt ist frei.

Quickborn

Kinderkleider- und Spielzeugmarkt. Sa., 4. November, 11 bis 13 Uhr (Schwangere ab 10 Uhr), Johanniter-Haus Wilde 13, Ricarda-Huch-Straße 13.

Schenefeld

Achtes Schenefelder Kaffee-Konzert: „Neue Töne und neue Stimmen“. Sa., 4. November, ab 15 Uhr, im Gemeindesaal im Wurmkamp 10. Der Eintritt ist frei.

Tornesch

Liederabend mit Stefan Seehafer und Antonina Rubtsova. Sa., 4. November, Pomm 91, Pommernstraße 91. Beginn um 20 Uhr, der Eintritt (VVK To All) zehn Euro, AK 15 Euro.

Lesung der „Plattdüütsche Krink“. So., 5. November, ab 15 Uhr, im Heimathaus im Riedweg 3. Eintritt frei, Spende.