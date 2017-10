Kunst, Kreativität und viel Musik : Das sind die Wochenendtipps für den Kreis Pinneberg

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 27.Okt.2017 | 16:00 Uhr

Tipps für das Wochenende: Handwerk in Klein Nordende, Tangstedt und Tornesch, Konzert in Rellingen und Theater in Wedel.

Barmstedt

Konzert: „Ian Matthews Southern Comfort“. Sa., 28. Oktober, ab 20 Uhr, im Humburg-Haus, Chemnitzstraße 10. Eintritt (VVK) 15 Euro. Info unter www.pfiff-ig.de.

Laternenumzug durch Barmstedt. Sa., 28. Oktober, ab 19 Uhr, Start an den Sporthallen in der Schulstraße. Teilnahme kostenfrei.

Elmshorn

Konzert: Musik des Frühbarock für Blockflöten und Orgelpositiv . Sa., 28. Oktober, ab 18 Uhr, in der Kirche St. Nikolai, Alter Markt. Der Eintritt ist frei, Spende.

Halstenbek

Lesung up platt mit Bolko Bullerdiek. So., 29. Oktober, ab 11 Uhr, im Nedderfeld 2. Tickets kosten acht Euro.

Haseldorf

Plattdeutsche Komödie: Meister Anecker, mit Kaffeetrinken. So., 29. Oktober, im Haseldorfer Hof, Hauptstraße 32. Kaffeetrinken ab 14 Uhr, Vorstellungsbeginn um 16 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Reservierungen unter Telefon 04129-955299.

Holm

Fest zum 60-jährigen Bestehen des Hegerings V. Sa., 28. Oktober, ab 19.30 Uhr, in Ladiges Gasthof, Hauptstraße 14. Sektempfang, anschließend Music, Tanz und Klönen. Karten (VVK) kosten 15 Euro, erhältlich per E-Mail an d.kleinwort@hermes-schleifmittel.com oder für 20 Euro an der Abendkasse.

Hetlingen

Konzert: The Nowhere Men. Hetlinger Gaststätte „Op de Deel“ in der Schulstraße 7 beginnen jeweils um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Kartenvorbestellung ist erbeten unter Telefon (04103) 1895692.

Klein Nordende

Kunsthandwerkermarkt. So., 29.Oktober, von 10 bis 18 Uhr, im Töverhuus, Dorfstraße 80. Der Eintritt ist frei.

Neuendorf

Hobby-Kunstausstellung mit Erbsensuppe, Kaffee und Kuchen. So., 29. Oktober, von 10.30 bis 17 Uhr, im Sport- und Gemeindehaus Neuendorf, Moorhusen 7a. Eintritt frei.

Pinneberg

Saisonabschluss im Baumschulmuseum. So., 29. Oktober, Von 14 bis 18 Uhr, Eintritt: Kuchenspende. Baumschulmuseum, Halstenbeker Straße 29.

Quickborn

Ausstellung: „Gedok zu Gast im Kunstverein“. Sonnabend, 28. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag, 29. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, im Offenen Atelier, Kieler Straße 149.

Lesung mit Hamburger Krimiautorin Gundula Thors, Mitglied der Gedok-Sparte Literatur. So., 29. Oktober, ab 15.30 Uhr. Offenes Atelier, Kieler Straße 149, Eintritt frei.

Rellingen

Festkonzert: 500 Jahre Reformation. Sa., 28, Oktober, Beginn um 19 Uhr, Karten (VVK) ab 15 Euro. Rellinger Barockkirche, Hauptstraße 27a, Rellingen.

Schenefeld

Konzert und Autogrammstunde mit Jürgen Drews. Sa., 28. Oktober, ab 12 Uhr, auf dem Marktplatz im Stadtzentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2. Der Eintritt ist frei.

Tangstedt

Hobbymarkt. So., 29. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, in der Turnhalle im Brummerackerweg. Der Eintritt ist frei.

Tornesch

Lehmbackofen-Fest. Sa., 28. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, im Hörnweg 28. Der Eintritt ist frei.

Kreativitätenmarkt der Kunsthandwerker. Sa., 28. Oktober, von 12 bis 17 Uhr und So., 29. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, im Heimathaus, Tornescher Riedweg. Der Eintritt ist frei.

Uetersen

Konzert: Louisa Kilian, Henning Möller und Michael Bargmann. Sa., 28. Oktober, ab 20 Uhr, in der Musikkneipe Taps, Pinnauallee 1. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Wedel

Theater: Drei Männer im Schnee. Sa., 28. Oktober, Beginn um 20 Uhr, der Eintritt (VVK) kostet 14,50 Euro, ermäßigt neun Euro. Theater Wedel, Rosengarten 9, Wedel.

Konzert: Boom Drives Crazy. So., 29. Oktober, in der Highlight Sportsbar, Bekstraße 22. Eintritt 16 Euro.