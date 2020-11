Das sind die Topverdiener

Die Manager der öffentlichen Unternehmen verdienen im Durchschnitt fast viermal so viel wie ihre Mitarbeiter

04. November 2020, 14:02 Uhr

Hamburg | Es bleibt dabei: Die Chefs der städtischen Hamburger Firmen verdienen deutlich mehr als der Bürgermeister. Während Peter Tschentscher (SPD) auf Jahresbezüge von knapp 200 000 Euro kommt, streichen die Führungskräfte der großen öffentlichen Unternehmen durchweg ein Vielfaches davon ein. Das geht aus dem Vergütungsbericht 2019 vor, den der Senat jetzt vorgelegt hat.

Spitzenverdienerin unter den städtischen Managern bleibt Angela Titzrath (Foto). Die Vorstandsvorsitzende des Terminalbetreibers HHLA kassierte im vorigen Jahr 936 359 Euro brutto, gut 70 000 Euro mehr als 2018. Der Betrag setzt sich zusammen aus Festvergütung, variabler Tantieme und geldwerten Vorteilen. Die Bezüge der Chefin sind damit etwa zehnmal so hoch wie der Durchschnittslohn der HHLA-Docker.

Auf den Plätzen zwei und drei der Gehaltshitliste rangieren mit Roland Lappin (730 000 Euro) und Jens Hansen (718 000) ebenfalls Vorstände der HHLA, die als börsennotierte Aktiengesellschaft überdurchschnittlich gut zahlt. Bestbezahlter Nicht-HHLA-Manager ist UKE-Vorstandschef Burkhard Göke mit einem nahezu unveränderten Jahreseinkommen von 567 000 Euro. Es folgt der Vorstandsvorsitzende der Hochbahn Henrik Falk, der sein Einkommen um 65 000 Euro auf 413 000 Euro steigerte.

Die weiteren Plätze belegen Jens Meier (HPA, 348 000 Euro), Ulrike Helfer (HSH Portfoliomanagement, 336 000), Flughafenchef Michael Eggenschwiler (331 000), Jürgen Bruns-Berentelg (Hafencity GmbH, 322 000), Thomas Krebs (Saga, 320 000), Bernd Aufderheide (Messe und Congress Gesellschaft, 313 000), Nathalie Leroy (Hamburg Wasser, 309 000), Udo Bottländer (Gasnetzgesellschaft) und Thomas Volk (Stromnetz Hamburg) mit 300 000 Euro.

Topverdiener unter den Intendanten der großen Kultureinrichtungen ist Christoph Lieben-Seutter (Hamburg Musik, 294 000), gefolgt von Georges Delnon (Staatsoper, 242 000), Karin Beier (Schauspielhaus, 226 000) und Joachim Lux (Thalia Theater, 207 000).

Seit 2018 weist Hamburg im Vergütungsbericht auch aus, in welchem Verhältnis die Topgehälter zum Durchschnittseinkommen der Belegschaften in den städtischen Unternehmen stehen. Dieser Wert sank 2019 minimal von 3,87 auf 3,80. Heißt: Die Manager verdienen knapp viermal so viel wie ihre Mitarbeiter. Die Spreizung werde kleiner, das sei gut, befand Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), dem die Entwicklung aber zu langsam geht: „Der Fortschritt ist eine Schnecke.“