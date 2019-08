Im Einsatz für den Umweltschutz : Das sind die Klimahelfer des Familientags

Wenn am 8. September etwa 30.000 Besucher feiern, gibt es einige junge Leute, die beim Umweltschutz genau hinsehen.

von Cindy Ahrens

28. August 2019, 10:00 Uhr

Appen | Spätestens seit Friday for Future ist der Klimawandel in aller Munde. Während die Schüler regelmäßig freitags auf die Straße gehen, um für eine klimafreundlichere Politik zu demonstrieren, bekommen sie am Sonntag, 8. September, bei Familientag auf dem Gelände des Tus Appen die Chance dazu, als Klimahelfer selbst aktiv zu werden.

Familientag soll so klimafreundlich wie möglich werden

Etwa 30.000 Besucher werden an diesem Tag Appen zum Familientag erwartet – und das aus ganz Norddeutschland. Eine Veranstaltung dieses Ausmaßes ist normalerweise alles andere als klimafreundlich. Und auch wenn eine konsequente Müllvermeidung mit Mehrwegtassen und Papp- oder Plastiktellern durchgesetzt wird, sorgen Anreise, Verpflegung und Energieverbrauch für eine große Menge CO2-Ausstoß. Doch die Organisatoren haben es sich zum Ziel gemacht, den Familientag so klimafreundlich wie möglich über die Bühne zu bringen.

So wird es zum Beispiel kein Plastikgeschirr geben, aber einen Shuttle-Verkehr mit E-Bussen. Trotzdem: Ganz vermeiden lassen sich die Schadstoffemissionen nicht.

Klimahelfer erfüllen wichtige Aufgabe

Und an dieser Stelle kommen die Klimahelfer ins Spiel: Die Freiwilligen sollen dokumentieren, wie viele CO2-Emissionen für dieses Event anfallen. Dann wird dieselbe Menge klimaschädlicher Gase über die Organisation Klima-Kollekte in Umweltschutzprojekten eingespart.

Hintergrund: Klima-Kollekte Die Klima-Kollekte ist ein CO2- Kompensationsfonds christlicher Kirchen. Personen oder Organisationen können dabei Treibhausgasemissionen ausgleichen, indem sie emissionsmindernde Projekte unterstützen. Zum Beispiel werden derzeit Projekte finanziert, in denen energieeffiziente Kochstellen, Biogas und Photovoltaik-Systeme in Entwicklungsländern eingerichtet werden. Neben dem Klimaspekt ist ein weiteres Ziel des Fonds die Armut in diesen Ländern zu reduzieren. Die Projekte werden von kirchlichen Organisationen oder Partnerorganisationen durchgeführt.

Es gibt vier wesentliche Punkte, die für die Schadstoffemissionen während einer Großveranstaltung sorgen: Mobilität, Verpflegung, Papier und Energie. Deshalb werden die Klimahelfer während des Familientags dokumentieren, mit welchen Mitteln die Besucher anreisen – per Fahrrad, Auto oder Shuttlebus – und wie lang ihre Anfahrtswege sind. Außerdem werden die durch die Anlieferung von Materialien wie Bühnentechnik, Zelten und Standausstattung verursachten Treibhausgase berücksichtigt.

Urkunde beweist Sozialkompetenz

Bei der Verpflegung wird dokumentiert, wieviele Portionen verkauft werden, wie groß der Fleischanteil ist – tierische Produkte verursachen mehr CO2 als vegetarische und vegane –, wo die Produkte herkommen, ob sie biologisch produziert wurden und wo sie zubereitet wurden. Für die Organisation des Familientags wird viel Papier benötigt. Auch wenn nur Recycling-Papier genutzt werden sollte, fallen Schadstoffemissionen an. Die Klimahelfer erfassen, wieviele Seiten in welchem Format und welcher Grammatur verwendet wurden.

Zuletzt lesen die Klimahelfer vor Beginn und nach Ende der Veranstaltung die Stromzähler auf dem Veranstaltungsgelände ab. Es wird auch dokumentiert, welche Form von Energie verwendet wird. Die Stadtwerke Barmstedt beliefern den Familientag mit Öko-Strom und Biogas.

Für ihr Engagement erhalten die Jugendlichen am Ende eine Urkunde, welche vom Landrat und dem Geschäftsführer des Kreisjugendrings unterzeichnet wurde. Diese eigne sich, um bei der Bewerbung für Uni oder Ausbildung seine Sozialkompetenz zu beweisen, meint Mitorganisator Rolf Heidenberger.