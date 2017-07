Sommerrätsel 2017 : Das sind die Gewinne

Der Hauptpreis in diesem Jahr ist eine siebentägige Reise ins Urlauberparadies El Gouna am Roten Meer und wird vom Reiseland Globetrotter Reisebüro in Pinneberg in Kooperation mit FTI Touristik und der Hotelkette Orascom zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich werden 36 weitere attraktive Tagespreise verlost. Dazu gehören:

Eine Münzsonderprägungen 875 Jahre Elmshorn von der Sparkasse Elmshorn,

ein Elmshorn Gutscheine im Wert von 60 Euro

2 Tagestickets für jeweils zwei Personen die Sauna der Badebucht Wedel

1 Tageskarte für zwei Personen und drei Kinder für die Badebucht Wedel

zwei VIP-Tickets für jeweils zwei Personen für die Holstentherme in Kaltenkirchen

ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro der Buchhandlung Heymann

drei Eintrittskarten für jeweils zwei Personen für den Tierpark Hagenbeck

ein Gutschein für den Besuch eines Musicals von Stage Entertainment

drei Tickets für jeweils vier Personen für den Hansa-Park in Sierksdorf

zwei Gutscheine für jeweils zwei Personen für einen Theaterbesuch des Stadttheaters Elmshorn

sieben Ticketgutscheine im Wert von 100 Euro

fünf Einkaufsgutscheine für das Stadtzentrum Schenefeld

ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro für den Toom-Baumarkt Prisdorf

eine Vogelvilla aus dem Gartencenter Bellandris Rostock in Elmshorn

drei Eintrittskarten für jeweils zwei Personen für die Tolk-Schau

eine Eintrittskarte für zwei Personen plus DVD für das Miniaturwunderland in Hamburg

eine Mitgliedschaft für ein Jahr bei Haus und Grund Elmshorn sowie ein Liegestuhl

von shz.de

erstellt am 20.Jul.2017 | 12:43 Uhr