Action auf 15.000 Quadratmetern : Das Programm zum Familientag 2019

Beim Familientag ist einiges los. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, haben wir das Programm für Sie zusammengestellt.

01. September 2019, 14:00 Uhr

Appen | Mehr als 800 Helfer sorgen ehrenamtlich für einen unvergesslichen Tag - und zeigen, was das Ehrenamt in der Region zu bieten hat. Denn in Appen wird am Sonntag, 8. September, groß gefeiert. Wir zeigen, was Sie auf der Sportanlage des TuS Appen erwartet.

Die Bühnen 1 und 2 sind während des Familientags auf dem Gelände des TuS Appen für die Spielmannszüge und Musiker reserviert. Die Kleinkunst bekommt deshalb auf der Bühne des Kreisjugendrings Pinneberg (KJR) ihren Auftritt. Von 11.30 bis 17 Uhr gibt es Zauberei, Gaukelei und viel rhythmische Bewegung.

Das ist los auf den Bühnen:

Konzert-Bühne 1 10.30 Uhr: Begrüßung der Gäste sowie aller Spielmanns- und Musikzüge durch Andreas Martens, Vorsitzender des Spielmannszugs Appen; Gastgeschenke werden übergeben 10.35 Uhr: Soundorchester Rot-Weiß-Pinneberg 11.15 Uhr: Musikzug Halstenbek 12.00 Uhr: Spielmannszug des Sportclubs Pinneberg 12.20 Uhr: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Appen 13.15 Uhr: Elbkinderlandchor Blankenese 14.00 Uhr: Wildecker Herzbuben 14.55 Uhr: herrH, Neue Deutsche Kindermusik 15.40 Uhr: Musikzug Hasloh 16.30 Uhr: Rock ’n Roll mit der Band RockSin 17.30 Uhr: Verabschiedung durch Andreas Martens

Konzert-Bühne 2 10.55 Uhr: Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haselau 11.35 Uhr: Musikzug Moorrege und Spielmannszug Klein Nordende/Lieth 12.50 Uhr: Sambagruppe Alegria de Bahia 13.45 Uhr: Spielmannszug Hörnerkirchen 14.35 Uhr: Musikzug Schenefeld 15.20 Uhr: Musikzug Elmshorn 16.05 Uhr: Musikzug Rellingen

Programm von 10 bis 17.30 Uhr A. Beig-Verlag: Hüte aus Zeitung basteln, Ballonfliegen am Kran, Fotos an der Zeitungswand, Turnbeutel zugunsten des Bürgerparks Appen AOK Nordwest: Human Soccer, Menschlicher Kicker Appen musiziert: Kuchenbüfett und Infostand AWO Kinder- und Jugendhaus: Wurfspiele Abwasserzweckverband (AZV): Aktionsstand Bo Hansen: Vegetarischer Verpflegungsstand Daily Catering: Foodtruck Dennis Mohr: Ausstellung Feuerwehrmodelle Deutsches Youth For Understanding Komitee: Infos zu „Gastfamilie werden“ dm Drogeriemarkt: Saubär, Buttons, Kinderschminken Edeka Appel: Wertschätzung Ehrenamt, Mettwurst-Verkauf Eisbahn: Eis und Crépes Elmshorner Schützengilde: Blasrohrschießen Fachhochschule (FH) Kiel: Infos zum Thema Windkraft Farhad Heet/Sparkasse Südholstein: Lounge-Musik Fock Transport: 2000 Gratis-Eis Fleischerei Raabe: Schwenkgrill und Grillstände mit regionalen Spezialitäten „Fridays For Future“ – Kreis Pinneberg: Infostand Grundschule Appen: Dosenwerfen Haseldorfer und Kreis Pinneberger Landfrauen: Patchworkarbeiten HyperX E-Sports Truck: E-Sport-Truck Integrierte Station/ Elbmarschenhaus: Infos zur Müllvermeidung und Wiederverwendung Iversen-Getränke: Getränkewagen Jugendmobil Rellingen: Mitmachaktionen für Jugendliche Jugendrotkreuz: Hüpfburg und Bärenhospital Jugendzentrum Tornesch: Streetsoccer-Court, Schusskraft-Messanlage, Soccer-Cage Kinderherz: 3D-Herzpuzzle, Filme, Blinkerherzen Kinderschutzbund: Infos und kleine Spiele Kirchengemeinde Appen: Jubiläums-Sandtorte bauen Klimakollekte und Nordkirche: Infos und Spiele zum Thema Klimaschutz Kreisjugendring Pinneberg: Spiel, Spaß und Jonglage im Zirkuszelt, Kleinkunstbühne, Jims Bar mit Lounge Kreis Pinneberg: Stand mit Infos und zahlreichen Mitmachaktionen zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Luftsportverein Kreis Pinneberg: Segelflugverein auf dem Flugplatz Uetersen-Heist Polizei Pinneberg: Infostand Regio-Kliniken: Bildungszentrum, Fotowand, Teddyklinik, Reha-Studio. Rettungsdienst Schleswig- Holstein: Infos zur Ausbildung, Rettungswagen Rettungshundestaffel: Infos, Videos und Vorführung Sozialverband (SoVD): Infostand mit Glücksrad Spieliothek-mobil: Spiele für Jung und Alt Spielmannszug Appen: Info- und Aktionszelt, Auto bemalen Stadtwerke Barmstedt: Stabhochspringen, Wasserbar, Segway-Parcour, Blumenkranzbinden SV Lieth: Torwandschießen THW: Vorführung Technik, Kistenstapeln, Riesenrutsche tat Team & KJR: Airtramps, Tobekissen, Spielgeräte VCP Elmshorn: Stockbrot, kleine Spiele, Informationen VfL Pinneberg: Kinderolympiade für Fünf- bis Zehnjährige Volksbank: Kletterwand Volks- und Schulsternwarte Tornesch: Astronomie Wedeler Spielmobil: Rollenrutsche, Spiele, Malen und Basteln Wendepunkt: Infos, Popcorn, Handball Young & Fair (Schülerfirma): Verkauf von nachhaltiger, individuell bedruckbarer Kleidung

Ein Überblick der Künstler:

Los geht es mit Elias Noro. Der Zauberer will vor allem eines: seine Zuschauer zum Staunen bringen. Kartentricks, Illusionen und Leidenschaft sind hierfür sein Rezept. Noro ist in Afghanistan geboren und seit vier Jahren in Deutschland. Eher durch Zufall entdeckte er seine Leidenschaft für die Zauberei, indem er Videos von Criss Angel, einem amerikanischen Magier, sah, der sein Publikum begeisterte und in seinen Bann zog.

Die Gauklertruppe des Kreisjugendrings Pinneberg ist als nächstes dran. Präsentiert werden unter anderem Jonglage, Einradfahren, Tellerdrehen oder Seiltanz.

Erneut magisch wird es mit Jogie. Der heißt mit bürgerlichem Namen Stefan Wöbke und ist Vorsitzender der Zauberkünstler-Vereinigung Magische Nordlichter und bedient sich bei seiner Show teils ganz normaler Gegenstände wie Streichhölzer oder Karten. Laut und rhythmisch wird es anschließend bei Alegria da Bahia. Die Samba-Percussion-Band steht laut ihrer Internetseite für energiegeladene Bühnenshows und „Walkacts“, die jeden in ihren Bann ziehen. Der Name ist dabei Programm: Alegria bedeutet so viel wie unbändige Lebensfreude.

Entspannung in der Chill-Out-Lounge

Wer nach diesem Auftritt noch genug Energie hat, kann sich beim Zumba mit Sandra Kretzing auspowern. Zu rhythmischen Beats wird zu Choreografien der Instruktorin getanzt. Die Appenerin gibt regelmäßig Kurse und hat zahlreiche Lizenzen erworben.

In der Chill-Out-Lounge sorgt Farhad Heet für eine entspannte Atmosphäre. Der Gitarrist kommt nicht allein, sondern bringt sein Quartett mit. Der Musiker hat seinen eigenen Charme und verleiht seinen Songs durch eine Ausnahme-Stimme einen einzigartigen Klang, wie es auf der Internetseite des Künstlers heißt.