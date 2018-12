Info : Das Programm bis Sonntag

von René Erdbrügger

26. November 2018, 11:59 Uhr

Im Pinneberger Weihnachtsdorf gibt es jeden Tag was zu erleben. Donnerstag ist Kindertag und den Nachwuchs erwarten ermäßigte Preise. Zudem hat sich jeden Sonnabend, außer am 22. Dezember, zwischen 12 und 14 Uhr der Weihnachtsmann angekündigt. Wer etwas vorgelesen haben möchte, ist ebenfalls Sonnabend von 11 bis 11.30 Uhr im Bücherwurm richtig. Auch Sonderaktionen sind geplant. Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Dezember, verkauft der Lions Club Pinneberg am Unterstand „Zur Tenne“ Glühwein für den guten Zweck. Eine Übersicht über geplante Konzerte und Aktionen:

Dienstag, 27. November

18 bis 21 Uhr: Kurt Markussen

Mittwoch, 28. November

18.30 bis 20.30 Uhr: Two for you

Donnerstag, 29. November

Der Verein Pinneberger Kinder lädt in die Hütt’n ein.

14.30 bis 15.30 Uhr: Kasperletheater

15 bis 18 Uhr: Kinderschminken

18 bis 22 Uhr: After-Work-Party von Rock Antenne Hamburg

Freitag, 30. November

18 bis 18.30 Uhr: Wedeler Turmbläser spielen an der Drostei

19 bis 20.30 Uhr: Sound of Brass and Harmony

20.30 bis 22 Uhr: Shelvis – Elvis rockt das Weihnachtsdorf

Sonnabend, 1. Dezember

11 bis 18 Uhr: Nikolausmarkt in der Drostei:

11.30 bis 12.30 Uhr: Signierstunde mit Elbmarschen-Krimi-Autorin Nicole Wollschläger im Bücherwurm

13.30 bis 14.30 Uhr: Barmstedt Brass

15 bis 16 Uhr: Irish Folk-Ensemble Green Breeze der Musikschule der Stadt Pinneberg

17 bis 18.30 Uhr: Sound of Brass and Harmony

19.30 bis 21.30 Uhr: Soundorchester Rot-Weiß Pinneberg

Sonntag, 2. Dezember

11 bis 18 Uhr: Nikolausmarkt in der Drostei:

16 bis 17 Uhr: Spielmanns- und Fanfarenzug des SCP

18.30 bis 20 Uhr: Blue Belfry Bats