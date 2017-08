Überfallen und ausgeraubt : Das Opfer lebt in einer Behinderten-Wohnstätte

Pinneberg | Ein noch Unbekannter hat am Sonntag zwischen 20.30 und 21.55 Uhr eine 58 Jahre alte Bewohnerin einer Wohnstätte für Behinderte am Hindenburgdamm in Pinneberg überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Mann die Frau auf der Gebäudeseite zum Clara-Bartram-Weg aus dem Haus gelockt haben, sie körperlich angegangen sein und ihr dann Schmuck gestohlen haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Frau sagte aus, der Mann habe eine weiße Strickjacke, eine blaue Hose und schwarze Schuhe getragen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 04101-2020 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?