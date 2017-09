Das Licht, das müde Schüler wacher macht

vergrößern 1 von 2 Foto: Stritzke 1 von 2

Das neue Schuljahr hat begonnen, und die meisten Schüler hängen morgens müde über ihren Tischen. Doch in der Grundschule Ellerau soll alles anders werden: Dort wurden fünf Klassenräume während der Sommerferien neu ausgestattet – mit biodynamischem LED-Licht. „Die Beleuchtung soll leistungsfördernd wirken“, sagte Eleonore David von der Gemeinde Ellerau und zuständig für Gebäudeunterhaltung. Gemeinsam mit Bürgermeister Eckart Urban (SPD) besichtigte sie die einstige Baustelle.

Anstelle der bisherigen Leuchtstoffröhren wurden acht der LED-Leuchtplatten unter Putz an der Decke angebracht, die die Beleuchtung in den Räumen automatisch von warmem Licht am Morgen zu kälterem Licht am Mittag regulieren. „Wir wollten sowieso einen Umbau veranlassen, um Energie einzusparen“, so Urban während des Ortstermins.

Insgesamt 240 Watt verbraucht das Licht mit den neuen Elementen jetzt pro Klasse, das sind 75 Prozent Ersparnis zu den herkömmlichen Lampen. „Im Zuge dieser Erneuerungen haben wir auch die Decken, die Rauchwarnmelder und die Farbgestaltung der Klassen neu gestaltet“, so Urban weiter. Rund 30 000 Euro haben die Baumaßnahmen gekostet. Die restlichen der zwölf Klassenräume in der Schule an der Dorfstraße sollen ebenfalls renoviert werden. „Allerdings steht der Zeitplan noch nicht“, räumte David ein.

Ebenfalls in neuem Gewand präsentierte sich die Mensa der Schule. Hier wurde durch einen Wanddurchbruch räumlich erweitert, rund 38 Quadratmater kamen hinzu. Das entspreche etwa 35 Plätzen, so Urban. „Wir haben rund 180 Esser hier bei uns, die Köchin kocht frisch und versorgt auch die Mittagskinder aus Hort und Minischule.“

Im vergangenen Jahr wurde bereits die Mensa-Küche erneuert; in diesem Jahr wurde zusätzlich die Schulküche neu ausgestattet. Eine industrielle Spülstraße für Geschirr sowie Edelstahl-Großküchenausstattung sollen für einen reibungslosen Ablauf beim Vorbereiten des Brötchenverkaufs sowie bei den traditionellen Keksbacktagen sorgen. „Es ist auch angedacht, mit der Volkshochschule Kochkurse hier anzubieten“, so Urban. Allerdings befinde sich dieses Vorhaben in der Planungsphase. Die Gesamtkosten aller Renovierungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 70 000 Euro.