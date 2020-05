Das Kriegsende im Kreis Pinneberg

Der Einmarsch der britischen Truppen verlief im Mai 1945 weitestgehend friedlich / Elmshorn befreite sich als einzige Stadt im Norden selbst von den Nazis

von Cornelia Sprenger

07. Mai 2020, 16:42 Uhr

Kreis Pinneberg | Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Überfall der Deutschen auf Polen. Im Laufe der nächsten sechs Jahre sollte er weltweit über 60 Millionen Menschen das Leben kosten und bis dahin beispiellose Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit sich bringen. Am 8. Mai 1945, heute vor 75 Jahren, endete der Zweite Weltkrieg in Deutschland mit einer bedingungslosen Kapitulation aller deutschen Truppen. Bereits fünf Tage zuvor, am 3. Mai, hatte die Stadt Hamburg kampflos kapituliert. Diese Kapitulation galt über Hamburg hinaus auch für Wedel und den erweiterten Bereich von Elmshorn, Barmstedt und Alveslohe. Das Oberkommando der Wehrmacht erließ folgenden Befehl über die Kreisstadt Pinneberg an die kreisangehörigen Städte: „Bis 13 Uhr muss das Gebiet nördlich Elmshorn, Barmstedt und Alveslohe von der Wehrmacht geräumt werden. Aufgabe des Volkssturms ist erledigt. Uniformen ausziehen, persönliche Sicherung der Bevölkerung übernehmen, ohne Waffe. Nicht mehr Halbmast flaggen. Ausländer im Lager zurückhalten. Vernichtung der Einwohnermeldekarteien und politischer Meldeformulare sowie Geheimakten.“

Der Einmarsch der britischen Truppen scheint im Kreis weitgehend friedlich verlaufen zu sein. Zeitzeugen berichten nicht von nennenswertem Widerstand. Aus Wedel wird von Panzersperren berichtet, die an den Ortsausgängen Pinneberger Straße und Holmer Straße aus Erdwällen und Holzstämmen errichtet worden waren. Auch auf der Straße zwischen Elmshorn und Horst gab es solche Straßensperren. Kampfhandlungen haben aber nicht stattgefunden.

Auch während des Krieges selbst blieb ein Großteil des Kreises Pinneberg von schweren Zerstörungen durch Luftangriffe verschont. Dennoch fielen immer wieder einzelne Bomben, sogenannte Notabwürfe britischer Bomber, die ihr Ziel nicht gefunden hatten und sich ihrer gefährlichen Last irgendwo entledigten, auf das Kreisgebiet. Bei den insgesamt 25 Luftangriffen gab es die mit Abstand größten Verluste bei zwei gezielten Angriffen auf Elmshorn: 144 Menschen verloren ihr Leben. Der verlustreichste Bombenangriff fand tragischerweise nur zwölf Tage vor Kriegsende statt. Am 27. April 1945 starben im Elmshorner Stadtteil Langelohe durch einen Luftangriff 92 Menschen.

Insgesamt waren im Kreis Pinneberg, wie die Kreisverwaltung im Jahr 1949 in einem Bericht feststellte, 306 Zivilpersonen durch Luftangriffe, Tieffliegerangriffe, Flakbeschuss und Sprengungen ums Leben gekommen.