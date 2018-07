Gewinn-Sommer : Das Kino-Feeling für Zuhause ist nur eine Rätselfrage entfernt

In der vierten Woche unseres Gewinn-Sommers verlosen wir einen 65-Zoll-UHD-Fernseher im Wert von 850 Euro.

von moh

28. Juli 2018, 00:01 Uhr

Kino-Feeling für Zuhause – das bietet der aktuelle Wochenpreis unseres Gewinn-Sommers. Der Media-Markt Halstenbek stiftet dazu einen 65 Zoll großen 4k-Ultra-HD-Fernseher der Marke Grundig. Das Gerät besticht durch hervorragende Bildqualität und eine Auflösung von 3840 mal 2160 Pixel. Integriert sind bereits die Empfangsarten DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2. Die eingebauten Lautsprecher haben eine Musikleistung von 60 Watt, zahlreiche HDMI und USB-Anschlüsse sind für die Mitnutzung externer Geräte vorhanden. Das Gerät zeichnet sich auch durch Internetfähigkeit und Computer-Zusatzfunktionen aus und ist kompatibel mit Bluetooth und WLAN. Der Grundig-Smart-TV hat einen Wert von 850 Euro.

Spielregeln und Teilnahme

An den sieben Wochenenden in den Sommerferien startet unsere Zeitung jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Auch online ist die Teilnahme bequem möglich: Einfach auf shz.de/gewinnsommer klicken und mitmachen. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Um welche Art von Moor handelt es sich beim Himmelmoor?

A Flachmoor

B Niedrigmoor

C Hochmoor

Als Nächstes verlosen wir einen 500-Euro-Reisegutschein vom Tui Reisecenter in Elmshorn.