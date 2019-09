„Das ist ja wie Weihnachten“

Bewegender Abschied für Militärpfarrer Andreas-Christian Tübler in der Appener Marseille-Kaserne

von Tanja Plock

11. September 2019, 15:56 Uhr

Appen | „Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein.“ Armin Wenzels Kommentar zu den vielen Lobeshymnen, die während der Verabschiedung von Andreas-Christian Tübler zu Ehren gestern Mittag gefallen waren, zeigten in der Tat, dass seine Kameraden und Kollegen ihn nur ungern ziehen lassen. Wenzel, Leitender Militärdekan beim Dekanat in Kiel, fasste damit sehr präzise die Stimmung zusammen, die während der Feierstunde in der Appener Marseille-Kaserne der herrschte.

Von den vielen Talenten und dem guten Händchen für die Sorgen und Nöte der Soldaten war mehrfach die Rede. Tübler hat fast zehn Jahre lang das evangelische Militärpfarramt mit viel Engagement geleitet. Der Militärseelsorger war vorher unter anderem in Westfalen-Lippe in der Kirchenleitung, persönlicher Referent der Bischöfin in Hamburg und Gemeindepastor. Tübler wurde in Mölln geboren und lebt in Hamburg.



Wechsel zur Führungsakademie





Und genau dort führt ihn auch der nächste Schritt rauf auf der Karriereleiter hin: Er wechselt zum 1. Oktober als evangelischer Militärdekan zur Hamburger Führungsakademie der Bundeswehr.

Tübler selbst gab sich gut gelaunt, nahbar, bescheiden und locker. Ein Geistlicher zum Anfassen, könnte man dazu sagen. Eigentlich solle es beim offiziellen Empfang nur ein paar kurze Sätze geben, hatte er noch nach dem Gottesdienst am Morgen gesagt. Doch daraus wurde natürlich nichts. Denn viele seiner Wegbegleiter, die zur Verabschiedung gekommen waren, wollten ihm ihren Respekt zollen, darunter Appens Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) und Pastor Frank Schüler von der St. Johannes Kirchengemeinde.

Erwähnt wurden auch Tüblers Auslandseinsätze in Mali, Liberia und Kabul. Als Seelsorger hatte er sich um die deutschen Soldaten vor Ort gekümmert.

In seiner Antrittsrede vor fast zehn Jahren hatte Tübler angekündigt, den Menschen in einer besonderen Lebenssituation zur Seite stehen zu wollen. Ihnen in schwierigen Zeiten Trost und Mitgefühl zu spenden. Mit all den Herausforderungen, denen sich die Kirche unter den Soldaten zu stellen hat: Friedensethik, Auslandseinsatz, Leben und Tod, gesellschaftliche Akzeptanz der Bundeswehreinsätze, wertschätzender Umgang mit Menschen sowie lebenskundlicher Unterricht.

Dass er diesen Spagat hervorragend hinbekommen hat, bescheinigte ihm Oberst Hans-Joachim Lührs, stellvertretender Kommandeur der Unteroffizierschule. Tübler sei „nicht nur ein Pfarrer, der das Wort Gottes predigt, nicht nur Ethiklehrer, der die Debatte und den Diskurs mit den Soldaten sucht, nicht nur der Moderator, der in hochwertigen Diskussionsforen die Beiträge orchestriert“. Sondern auch Vorsitzender der Pfarrvertretung der evangelischen Militärpfarrer und Journalist. Vertrauen und Wertschätzung seien ihm immer wichtig gewesen. Er sei „Zuhörer, Trostspender, Mutmacher und Ansprechpartner“ gewesen, habe „begleitet, ermutigt, verkündet“. Der Glaube habe ihn dabei stets getragen. Aufgrund von Tüblers starken Kompetenzen, könne „man glatt zu der Bewertung kommen“, dass der Weg zum neuen Wirkungsort „fast zwingend“ sei. Dort könne er sich mit all seinen Qualitäten „so richtig austoben“.



„Kompetent und zugewandt“





Nach jeder Rede gab es natürlich noch Geschenke für den scheidenden Militärpfarrer. Der kommentierte: „Das ist ja wie Weihnachten“, und hatte die Sympathien damit noch mehr auf seiner Seite.

Oder wie Pastor Schüler es formulierte: Er habe Tübler als „einen feinen und lieben Kerl“ schätzen und als kompetenten und zugewandten Pastor kennengelernt.

Einen Nachfolger für Tübler gibt es noch nicht. Die Stelle ist ausgeschrieben. Anfang des kommenden Jahres soll die Stelle voraussichtlich wieder besetzt sein. Eines steht aber schon jetzt fest: Tübler hat tiefe Spuren in der Kommune und der Kaserne hinterlassen.

Der Militärpfarrer selbst fand die Veranstaltung „sehr bewegend und rührend“. „Ich bin dankbar, freue mich zwar auch auf das Neue. Aber ich bin gern hier gewesen“, sagte er.