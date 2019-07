Am 8. September in Appen : Das ist der Familientag 2019

Etwa 30.000 Besucher werden zum Fest auf dem Gelände des TuS Appen am Almtweg erwartet. Wir geben einen Überblick.

10. Juli 2019, 17:00 Uhr

Appen | Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen organisiert anlässlich seines 100-jährigen Bestehens gemeinsam mit dem Kreisjugendring Pinneberg e.V. und mit Unterstützung des Medienpartners A. Beig-Verlag, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert, den Familientag 2019 - für Sonntag, 8. September, in der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr auf dem Gelände des TuS Appen am Almtweg. Bei dem Familientag handelt es sich um die erste CO2-optimierte Großveranstaltung im „echten Norden”.

Was erwartet die Besucher?

15 Spielmannszüge aus dem Kreis Pinneberg zeigen ihr musikalisches Können, ebenso wie Kleinkünstler des Kreisjugendrings und bekannte Showgrößen auf insgesamt drei Bühnen. Mit dabei sind etwa die Wildecker Herzbuben, herrH., RockSin, Alegria da Bahia, Jogie der Zauberer und der Elbkinderlandchor. Vereine und Verbände des Kreisjugendrings, Spielmobile und mehrere Jugendzentren, die Klima-Kollekte und die Leitstelle Klimaschutz des Kreises Pinneberg sowie Partner-Institutionen verwandeln das 15.000 Quadratmeter große Gelände in ein riesiges Erlebnisareal, auf dem etwa „Big Betty“, der weltweit erste und einzige E-Sport-Truck, zu sehen ist.

Zudem besteht die Möglichkeit, den Kreis Pinneberg von einem Heißluftballon am Kran aus 40 Metern Höhe zu bewundern, Erstaunliches in einem Zirkuszelt zu erleben, Kletterwände, Hüpfburgen, Airtramps und Rutschen zu erklimmen, mit Getränkekisten sich in die Höhe zu stapeln, an einer Kinderolympiade teilzunehmen, eine Feuerwehrmodellausstellung sowie das Talent der Stabhochspringer des Landeskaders Schleswig-Holstein zu begutachten, sich beim Blasrohrschießen auszuprobieren, die Sonne mit Teleskopen zu beobachten, im Streetsoccer-Court Fußball zu spielen, sich schminken oder Blumenkränze binden zu lassen, und, und, und.

Für die erwarteten 30.000 Besucher wird an dem Tag Vieles geboten. Außer den zahlreichen Mitmach-Aktionen gibt es auch Verschenk-Aktionen, beispielsweise Eis für 2000 Kinder sowie kostenloses Wasser und Gewinn-Aktionen mit attraktiven Preisen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. So gibt es das „Appen musiziert“-Kuchenbuffet, Grillgut, Pizza, Vegetarisches, Veganes, Hamburger, Crepes, Slush-Eis, Waffeln, alkoholfreie Cocktails von JiM´s Bar und einiges mehr. Mehr als 800 Helfer sorgen ehrenamtlich für einen unvergesslichen Tag - und zeigen, was das Ehrenamt in der Region zu bieten hat.

Was bedeutet CO2-optimiert?

Die Organisatoren sind sich ihrer Verantwortung gegenüber unserer Umwelt bewusst und möchten zeigen, dass Großveranstaltungen auf die Beine gestellt werden können, ohne das Klima zu belasten. So wird beispielsweise selbst auf die Nutzung von klimaneutralem Papier weitestgehend verzichtet, es wird ausschließlich Öko-Strom genutzt, Speisen und Getränke werden in der Region besorgt und auf Verpackungen, soweit es die Lebensmittelvorschriften erlauben, verzichtet.



Zudem wird Mehrweggeschirr genutzt, Fair-Trade-Bio-Kaffee ausgeschenkt, Müllinseln zur Mülltrennung aufgestellt, ein großer Fahrradparkplatz für die Anreisenden bereitgestellt und diejenigen, die mit Pkw kommen, vom kostenlosen Parkplatz in der Marseille-Kaserne mit Hybridbussen geshuttelt.

Wer kontrolliert dies?

Die von Stiftung Warentest im vergangenen Jahr mit „sehr gut“ ausgezeichnete gemeinnützige Organisation Klima-Kollekte – kirchlicher Kompensationsfonds – berät die Organisatoren im Vorfeld der Veranstaltung und bilanziert vorab und währenddessen den CO2-Verbrauch, etwa durch die Verbrauchserfassung und Stichprobenbefragungen, beispielsweise mit welchen Verkehrsmittel die Besucher angereist sind. Natürlich wird die Klima-Kollekte bei dem Event auch mit einem Stand vertreten sein.

Aktuell werden noch Klima-Helfer gesucht, die während des Familientags Daten erheben. Als Dank erhalten sie für ihr ehrenamtliches Engagement eine Urkunde der Kreisverwaltung Pinneberg und des Kreisjugendrings Pinneberg; zudem verlost der A. Beig-Verlag unter ihnen noch ein iPad.