Tiedemanns Elbansichten : Das haben Bahnfahren und Mathematik gemeinsam

Nächster Halt: Krempe! Unser Kolumnist Arne Tiedemann berichtet, warum das Fahren mit dem Zug und das Rechnen in der Schule bei ihm die gleichen Ängste auslösen.

Avatar_shz von Arne Tiedemann

09. Oktober 2019, 13:00 Uhr

Integrale, Exponentialfunktionen und Kurvendiskussionen. Bahnübergangsstörung, Stellwerksausfall und Streckenabschnittssperrung. Was hat die logisch auflösende Mathematik mit dem aufzehrenden Bahnfahren im Regionalverkehr zu tun? Bei beidem muss man stets mit dem Schlimmsten rechnen.

Wenn ich bislang schlecht geträumt hatte, dann meistens davon, wie ich im Matheunterricht ziemlich ahnungsfrei vorne an der Tafel stehe und der Mathegeier mich dort selbstgerecht und hämisch feixend verhungern lässt. Besonders wenn ich abends schwer gegessen habe, suchen mich in der drauf folgenden Nacht stets Albträume heim. Meist war es Mathe, doch manchmal auch englische Grammatik mit If-Sätzen und dem verbalaggressiven Present Perfect Progressive. Dabei ist meine Schulzeit doch schon mehr als 25 Jahre her. Aber manche Dinge enden wohl nie.

Bahnfahren ist die neue Mathematik

Doch damit scheint nun aber Schluss zu sein. Nicht, dass ich etwa mit der Aufarbeitung meiner desolaten Schulzeit abgeschlossen habe, doch hatten meine beiden letzten Nachtmahre nun ein ganz anderes Thema. Schlimmer geht immer und das Bahnfahren ist nun wohl die neue Mathematik.

Ist das Bahnfahren doch zeitweilig schon im wachen Zustand ein Albtraum, kommen nun nachts die schlimmen Träume noch dazu, aber die Psyche des Menschen ist schließlich noch komplizierter als Mathe und Bahnfahren zusammen genommen. Verspätungen, Zugausfälle und überfüllte Waggons summieren sich und potenzieren sich gar nachhaltig in zarten Gemütern, wie meinem etwa.

Ungebremst durch Elmshorn

Nun träumte ich zuletzt, wie ich in der Bahn saß (was ja schon mal ungewöhnlich genug war; denn wann bekomme ich schon mal einen Sitzplatz?), schon da wäre ich am liebsten aufgewacht. Es ging aber wenig traumhaft weiter und als ich eigentlich in Elmshorn aussteigen wollte, hielt der Zug dort jedoch nicht an, sondern rauschte ungebremst durch den Bahnhof einfach durch und kam erst in Krempe zum Halten. In Krempe! Wer von Ihnen je in Krempe war, kann latenten Schockzustand, der mich in dem Moment erfasste, sicherlich nachvollziehen.

Wie es weiterging, erinnere ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ein Weiterkommen oder die Rückkehr nach Elmshorn nicht möglich war. Und genau da schließt sich der Kreis zur Mathematik und meiner Schulzeit. Mein Unterbewusstsein schreit anscheinend nach Hilfe. Ist die Mathematik und das Bahnfahren etwa ein und dasselbe und Krempe gar eine Metapher für die Unlösbarkeit einiger Dinge? Die Antwort auf alles ist, auch nach 25 Jahren, immer noch: Ich weiß es nicht!