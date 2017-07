Mitmachen und Gewinnen : Das große A. Beig Sommerrätsel 2017

vergrößern 1 von 1 Foto: FTI 1 von 1

Sind Sie urlaubsreif? Dann machen Sie mit beim Sommerrätsel des A. Beig-Verlags. Denn wir schicken Sie in den Urlaub! Als Hauptpreis wird unter allen Teilnehmern eine Reise für zwei Personen in ein Vier-Sterne-Hotel mit All-Inclusive-Verpflegung in El Gouna (Ägypten) verlost. Der Gewinner kann eine Woche lang im Hotel Bellevue Beach auf der wunderschönen Halbinsel entspannen und die Sonne genießen. Die Reise wird vom Globetrotter Reisebüro Pinneberg in Kooperation mit FTI Touristik und der Orascom-Hotelkette zur Verfügung gestellt.

Aber es gibt nicht nur eine Reise als Hauptgewinn, sondern jeden Tag weitere tolle Gewinne. An jedem Erscheinungstag Der A. Beig-Tageszeitungen in den Sommerferien, also an 36 Tagen, wird ein attraktiver Preis im Wert von bis zu 100 Euro verlost. Unter allen Einsendungen wird am Ende der Hauptpreis verlost – die einwöchige Reise. Also worauf warten Sie noch - mitmachen und gewinnen!

