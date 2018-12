„Das Glück kommt  von innen“

Nicht nur Mahatma Gandhi machte sich Gedanken übers Glück / Wir sagen, wann der Mensch auch 2019 glücklich sein kann

von Dietmar Vogel

31. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Glück. Um 1300 tauchte das Wort erstmals im fränkischen Raum auf. Und steht in Verbindung – wie kann es anders sein – mit dem Schicksal. Der Zustand der Glückseligkeit wird seit dem 15. Jahrhundert nachempfunden. Und die Glückspilze, die Aufsteiger und Emporkömmlinge, machen seit dem 18. Jahrhundert Karriere. Per Definition ist Glück ein „besonders günstiger Zufall“ oder eine „erfreuliche Fügung des Schicksals“. Bestimmte Ereignisse, gewisse Situationen, frei nach dem Motto: „Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ – auch in 2019 strebt jeder nach Glück. Doch wie geht das?

Psychologen sehen die Formel zum Glücklichsein recht unkompliziert:

> Jeder soll das tun, was er liebt

> Jeder soll Zeit mit Menschen verbringen, die er mag und

> Jeder soll sich generell um sein seelisches Wohlbefinden sorgen.

Der Glücksforscher Martin Seligman beschreibt drei Theorien des Glücks:

Die hedonistische Theorie: „Glück ist eine Angelegenheit des individuelle Genusses“.

Die Theorie der Sehnsüchte: „Glück ist eine Angelegenheit der Wünsche, die man hat“.

Die Theorie der Liste der Ziele: „Glück besteht im Erreichen bestimmter Dinge aus einer Liste erstrebenswerter Ziele“. Echtes Glück sei demnach eine Synthese dieser drei Theorien.

Mit den Fragen, was Glück ist und wie man es erreichen kann, beschäftigen sich seit jeher vor allem Philosophen. So sah der Chinese Lao Tse (6. Jahrhundert vor Christus) das „wahre Glück in der Untätigkeit“. Für die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles (5./4. Jahrhundert vor Christus) führte eine „tugendhafte Lebensweise zum Glück“. Glückseligkeit oder Eudämonie war in ihren Augen das Ziel, auf das alles Handeln ausgerichtet sein soll. Denn nur, wer sein Leben gerecht und heilig geführt habe, gelange nach seinem Tod zu den „Inseln der Seligen“, so die Überzeugung Platons.

Ganz anders dachte Epikur (341-270). Für ihn war Glück „das Erleben von Lust und die Abwesenheit von Schmerz“. Diese Denkweise ist auch heute noch verbreitet und wird oft als egozentrisch und rücksichtslos verurteilt.

Heute grübeln vor allem Soziologen über das Glück. Und sie wollen wissen, wo die glücklichsten Menschen leben. Unter den Bewohnern von 97 Ländern sind laut des Niederländers Ruut Veenhoven die Dänen am glücklichsten, es folgen die Schweizer und Isländer. Dafür sieht Veenhoven verschiedene Gründe: „Diese Länder haben eine lange demokratische Tradition und geben ihren Bürgern ein hohes Maß an Mitbestimmung, sie haben eine zuverlässige Regierung und es herrscht materieller Wohlstand.“

Und macht Geld denn wirklich glücklich: In Untersuchungen von beispielsweise Richard Layard hat der Autor in seinem Werk „Die glückliche Gesellschaft“ festgestellt, dass das Glück mit dem Einkommen nur über eine beschränkte Strecke ansteige. Er behauptet: „Sobald die Grundbedürfnisse befriedigt sind, entsteht durch mehr Wohlstand nur wenig bis gar kein Glückszuwachs.“

In den USA beispielsweise beobachteten Forscher, dass innerhalb von 30 Jahren, in denen sich das durchschnittliche Einkommen mehr als verdoppelt hat, die Zahl der Menschen, die sich als sehr glücklich bezeichnen, zurückgegangen ist. Von 35 auf 30 Prozent. Mit anderen Worten: Menschen, für die Luxus und Reichtum besonders wichtig sind, sind sogar eher unglücklich. Denn „Materialisten“ sind seltener mit Freunden zusammen. Das macht einsam, sagen Forscher. Ein Tipp der Wissenschaftler: Berührungen. Wenn sie länger als 20 Sekunden dauern, werden der Glücksstoff Oxytocin und körpereigene Endorphine ausgeschüttet. Wenn ein 500-Euro-Schein genauso lange berührt wird, geschieht dies nicht. Im kleinen asiatischen Land Bhutan zählen ganz andere Werte: Dort ist nicht die Erhöhung des Bruttosozialproduktes erstrebenswert, sondern die des Bruttosozialglücks.

Glück ist auch – und besonders – ein chemischer Prozess. Was passiert im Gehirn beim Glücksempfinden? Die Forschungen dazu gehen in die Zeit Ende der 1950er Jahre zurück. James Olds, Psychologe an der University of Michigan, war es, der feststellte, dass Ratten die elektrische Stimulation eines bestimmten Gehirnareals mögen. Sein Experiment verlief so: Die Ratten konnten diese Gehirnregion selbst per Knopfdruck stimulieren und drückten den Knopf immer wieder. So lange, bis sie vor Durst, Hunger und Erschöpfung beinahe gestorben wären. Für sie zählte nur noch der Glückskick. Olds gilt seitdem als Entdecker des Lustzentrums im Gehirn, eine Ansammlung von Neuronen im Mittelhirn.

Frisch verliebte Menschen sind besonders glücklich. Bei ihnen sind fast die gleichen Gehirnschaltungen aktiv wie bei Drogensüchtigen. Da passt die kluge Einsicht des römischen Kaisers Marc Aurel: „Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an.“ Heißt: Wer die Welt mit positiven Augen sieht, sich häufiger das Schöne im Leben bewusst macht, ist glücklicher.