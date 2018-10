Das Geheimnis als Phänomen

Spurensuche in der Halstenbeker Volkshochschule / Interaktive Installationen bis 12. Oktober in einer Ausstellung zu sehen

02. Oktober 2018, 16:28 Uhr

„Das Geheimnis ist eines der größten geistigen Errungenschaften der Menschheit“, sagte der Soziologe Georg Simmel im Jahr 1906. Die amerikanische Psychiaterin Gail Saltz formuliert es aktuell so: „Geheimnisse geben uns einen sicheren Hafen, der uns die Freiheit erlaubt, herauszufinden, wer wir sind.“ Mit dem Thema Geheimnisse beschäftigten sich bereits zahlreiche Psychiater und Soziologen. Nun hat es sich auch die Halstenbeker Volkshochschule (VHS) auf die Fahne geschrieben. Entstanden ist eine interaktive Ausstellung unter dem Titel „Geheimnis – Ein gesellschaftliches Phänomen“ in den Räumen der VHS in der Schulstraße 9.

Pappfiguren in Menschengröße mit aufgedruckten Sprüchen der Nemetschek Stiftung, aber auch diverse weitere interaktive Installationen und informative Stationen laden ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mit ihrem Projekt unternimmt die Stiftung eine Entdeckungsreise zu Orten von Geheimhaltung und Heimlichkeit in unserer Gesellschaft. Die Ausstellung wirft viele Fragen auf. Was bedeutet uns Geheimhaltung im Zeitalter der Transparenz noch? Wie beeinflussen die Veränderungen im Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit unser Denken und Handeln in Politik, Wirtschaft und Privatleben?

„Ich freue mich, dass die Ausstellung in unseren Räumen zu sehen ist“, sagte Volkshochschulleiterin Beate Lorkowski. Die Präsentation bietet beispielsweise den Besuchern die Möglichkeit, an einem Tisch ihre Geheimnisse auf einem Zettel zu notieren. Damit es auch ein Geheimnis bleibt, kann dann das Geschriebene sofort im Schredder-Gerät vernichtet werden. VHS-Mitarbeiterin Julia Frels probierte das sofort aus. „Ich finde die Ausstellung anregend“, lautete ihr Fazit. Sie habe sich zuvor nicht vorstellen können, was sich hinter dem Thema verberge.

Nicht nur Schredder und Pappfiguren, sondern auch ein Film mit diversen Protagonisten wie einem Pfarrer, einer Journalistin und einem Sekretär bereichern die Präsentation. „Je länger ein Geheimnis verborgen bleibt, desto weiter dehnt sich der Schaden aus“, sagt die Autorin Ines Geipel im Film.

Doch auch die weiteren Stationen regen zu Fragen an. „Wie viel wollen Sie wirklich wissen?“ steht in Druckbuchstaben auf einem Spiegel. Ein spezieller Ohr-Kummerkasten mit Briefkasten bietet die Option, „zu schreiben, was zu sagen am schwersten ist“.

Das Verhältnis zu Geheimnissen scheint sich laut Wissenschaftlern im 21. Jahrhundert grundlegend verändert zu haben. In der Arbeitswelt, in der Wirtschaft und in der Politik wird mehr Transparenz gefordert. Geheimes soll öffentlich und somit unsere Gesellschaft vor Korruption und Machtmissbrauch geschützt werden. Die Auflösung von Staats- und Regierungsgeheimnissen sehen einige Interessenvertreter sogar als kompromisslose Lösung für mehr politische Akzeptanz und Teilhabe.

Wer die Ausstellung besucht, kann sich mit dem Zusammenspiel von Transparenz und Schutz, von Macht und Vertrauen sowie von persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung beschäftigen. Die interaktiven Installationen sollen anregen, selber Position zu beziehen und mit anderen in einen Dialog zu treten. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 12. Oktober, in den Räumen der VHS zu sehen.