Das Führungsquintett stellt sich vor

vergrößern 1 von 2 Foto: Ellersiek 1 von 2

Mit ihrem praxisnahen Aus- und Weiterbildungsangebot trägt die Wirtschaftsakademie seit 50 Jahren entscheidend zur Leistungsfähigkeit und zum Erfolg schleswig-holsteinischer Unternehmen bei. Den Bildungsträger zeichnet neben hohen Qualitätszielen die Nähe zum Markt aus, die eine schnelle Reaktion auf Veränderungen ermöglicht. Dazu braucht es nicht nur ein erfahrenes Verwaltungs- und Dozententeam, sondern auch eine effiziente Führung.

Das Leitungsteam für die Niederlassung Elmshorn mit den Standorten Elmshorn, Pinneberg und Itzehoe hat sich in den letzten Monaten neu aufgestellt. Fünf Führungskräfte sind angetreten, die Wirtschaftsakademie in der Region Steinburg und Pinneberg am Markt weiterzuentwickeln, Seminare, Lehrgänge und Fortbildungen neu zu konzipieren sowie bestehende Angebote zu aktualisieren und zu verbessern. „Mit diesem Team sind wir sehr gut aufgestellt und wollen die Wirtschaftsakademie in unserer Region voranbringen“, sagt Niederlassungsleiterin Melanie Andresen.

Seit November 2016 ist sie verantwortlich für die Leitung aller drei Standorte. Sie nimmt unter anderem Führungs-, Konzeptions- und Vertriebsaufgaben wahr und behält dabei die wirtschaftlichen Planzahlen im Blick. Andresen ist – wie ihre Kollegen auch – eine absolute Teamplayerin. Wöchentlich findet eine Leitungskonferenz immer reihum an den Standorten Pinneberg, Itzehoe und Elmshorn statt. „So agieren wir alle zusammen und können unsere Aktivitäten zielführend abstimmen“, so Andresen. An ihrer Seite stehen vier stellvertretende Niederlassungsleiter. Gesche Calgan gehört dazu, seit Juli 2016 ist sie am Standort Elmshorn dabei. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Administration. Sie übernimmt die Verantwortung vor allem für die Durchführung der Weiterbildungsangebote im kaufmännischen Bereich. Unter anderem unterliegen der Personaleinsatz und die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse ihrem Geschick. Außerdem ist sie Leiterin des Projekts Handlungskonzept Plus. „Unser erklärtes Ziel ist es, die Wirtschaftsakademie mit dem Markt weiterzuentwickeln“, sagt Calgan. Die Basis dafür sei ausgezeichnet. „Unser Unternehmen hat ein gutes Standing und ist in der Region fest verankert.“

Daniel Vagt ist seit März dieses Jahres dabei. Sein Schwerpunkt liegt auf den gewerblich-technischen Angeboten, also dem Werkstattbereich, und das für den Standort Elmshorn sowohl akquisitorisch wie auch administrativ. Der Fachmann behält den Überblick über den wichtigen überbetrieblichen Ausbildungsbereich, die Industriemeister-Aufstiegsfortbildungen und die Ergänzungsqualifikationen.

Der Standort Elmshorn zeichnet sich nicht zuletzt durch den großen Werkstattbereich aus. „Hier haben wir in den letzten Monaten umfangreich in Ausstattung und Modernisierung investiert“, so Vagt. „Derzeit befindet sich ein weiterer Lehrbereich für Lager und Logistik im Aufbau.“ Bereits im Produktportfolio sind unter anderem Umschulungen zu Fachlageristen oder zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Daniela Kaufmann gehört bereits seit vier Jahren zum Stab der Niederlassung Elmshorn und kümmert sich als Standortleiterin um das Pinneberger Angebot. Der noch vergleichsweise junge Standort in Pinneberg hat neben einigen klassischen Bildungsgängen sein Kerngeschäft im Bereich der Integrations- und Sprachkurse. „Dafür kooperieren wir mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit. Und das mit Erfolg. Wir haben uns recht schnell vergrößert und bieten unseren Kunden seit einigen Monaten neue und größere Räume an der Adresse Am Rathaus 10.“ Damit sei die Grundlage für eine Erweiterung des Kursangebots gelegt, so Kaufmann.

Mit im Bunde ist auch Maik Reiser, seit Januar im Unternehmen. Sein Wirkungsbereich ist die Leitung des Standorts Itzehoe. Hier ist die Wirtschaftsakademie Eigentümer des ehemaligen Kasernengebäudes am Langen Peter 27. Viel wurde bereits investiert, unter anderem 2015, als es darum ging, dem Kreis Steinburg rasch Wohnraum für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge mit einer 24-Stunden-Betreuung zur Verfügung stellen zu können. „Das, was wir hier zu der Zeit geleistet haben, ging weit über das übliche Kerngeschäft der Wirtschaftsakademie hinaus. Aber wir sind froh, dass wir in dieser Situation dem Kreis Steinburg helfen konnten“, so Reiser. „Derzeit entwickeln wir neue Konzepte und Pläne für das Weiterbildungsangebot in Itzehoe der nächsten Jahre. Wir haben gute Möglichkeiten für Qualifizierungen im gewerblich-technischen und touristischen Bereich und können auf hochqualifiziertes Personal zurückgreifen“, freut sich Reiser. „Wir haben alle sehr unterschiedliche Stärken, die sich wunderbar ergänzen“, so Melanie Andresen. In jedem Fall werde das Team eigene Ideen einbringen und flexibel auf die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt reagieren. „Die Zukunft wird zeigen, in welche Richtung es geht. Sicher ist nur, dass es spannend wird.“



von Claudia Ellersiek

erstellt am 19.Jul.2017 | 16:40 Uhr