Serie „24 Stunden in Elmshorn” : Das Freibad – der schönste Ort an heißen Tagen

Elmshorns Freibad hat gerade Hochsaison. An einem Tag passieren bis zu 4112 Gäste den Eingangsbereich. Wir waren da.

von Jann Roolfs

30. Juli 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Leben in Elmshorn kann hektisch sein. Und total ruhig. Es wird in der Stadt gearbeitet und gelebt, geschlafen und sich amüsiert. Reporter Jann Roolfs hat einmal genauer hingesehen. Er berichtet heute und in den kommenden Wochen über 24 Stunden in Elmshorn.

Dieses Mal ist er im Freibad.

17 Uhr. 32 Grad Lufttemperatur, 27 bis 29 Grad Wassertemperatur, ein Parkplatz findet sich nur mit Glück, aber einige Besucher fahren schon heim: Hochbetrieb im Badepark Elmshorn. Gut 3000 Besucher hat Angelika Donat schon an ihrer Kasse gezählt, aber ein Rekord ist das nicht. Sie blättert in ihren Ordnern, dann hat sie den Zettel gefunden: Am 30. Juni, einem Sonntag, kamen 4112 Menschen in den Badepark. Heute ist Mittwoch, vielleicht sind es darum deutlich weniger.

Donat sitzt in ihrer Hütte hinter einer Luke und strahlt. „So ein Tag wie heute, das hebt die Laune“, findet sie: „Nichts ist schlimmer als nichts zu tun zu haben.“ Für Erwachsene kostet der Eintritt 4 Euro, Feuerwehrleute und Kinder zahlen 2 Euro. Angelika Donat hat Badeanzüge und -hosen, Chlorbrillen und Pool-Nudeln für 4 Euro. Die Bekleidung ist vor allem für vergessliche Kinder: „Die sind ja manchmal ein bisschen dösig“, lacht sie.

Die Schwimmmeisterin hat nicht Donats Ruhe, sie ist bei diesem Andrang im Stress. Drei Mitarbeiter des Badeparks plus ein Rettungsschwimmer überwachen den Betrieb, sie stehen über Walkie Talkies miteinander in Kontakt. Heute passt noch ein zusätzlicher DLRG-Helfer auf die Badenden auf.

Hochbetrieb herrscht am Imbiss

Dort wird aus zwei Luken verkauft, links Pommes, rechts Süßigkeiten. Trotzdem baut sich die Schlange nie ab. Auf einer Bank, ein paar Schritte vor dem Imbiss, sitzen Hassib Amiri und Aliresa Hassanzadeh, zwischen sich haben sie Tee, Cappuccino und Obst auf die Sitzfläche gelegt. Das haben die jungen Männer zu Hause zubereitet und mitgebracht. „Wenn wir es hier kaufen, ist es sehr teuer“, erklärt Hassanzadeh. In diesem Jahr sind sie zum dritten Mal im Badepark. „Gut, aber das Wasser ist kalt“, lautet Amiris Fazit.

Jann Roolfs

Im Schwimmerbecken sind drei von acht Bahnen abgesperrt, damit Schwimmer zwischen all den planschenden Badegästen eine Chance haben voranzukommen. Wenn das Schwimmteam zum Trainieren kommt, werden zwei weitere Bahnen mit den rot-weißen Leinen abgeteilt. Hinten in der Ecke steht eine große Rolle, darauf ist eine Leine mit anders gefärbten Schwimmern aufgerollt: „Die heißen Killerleinen“, erklärt Carolin Schifferdecker.

Die Schwimmer dieser Leine sind größer und härter, eine Kollision damit ist durchaus unangenehm, sagt die Fachangestellte für Bäderbetriebe. Sie erläutert auch, wozu die Leinen mit den dreieckigen Wimpeln gut sind, die sich an beiden Querseiten übers Schwimmerbecken spannen: Sie zeigen Rückenschwimmern an, dass sie noch fünf Meter bis zur Beckenkante haben.

Je weniger Menschen, desto mehr Unfälle

„Ich musste noch nie an vollen Tagen ins Wasser“, erzählt die Aufsicht. Wenn es leer ist, passieren mehr Badeunfälle, lautet ihre Erfahrung. Der Klassiker: Ein Nichtschwimmer kommt aus dem Umkleidebereich, sieht das große Becken und springt hinein, weil er nicht bemerkt hat, dass es zwei Meter tief ist.

An einem heißen Tag wie heute kommt für Schifferdecker etwas ganz anderes zum Tragen: „Ich finde es anstrengend, den ganzen Tag lang in der Sonne zu stehen.“ Die vielen Badegäste machen ihr dagegen keine großen Sorgen: „Die Menschen haben wir ganz gut im Griff.“

Jann Roolfs

Heute wird das Freibad bis 20 Uhr geöffnet bleiben, aber Schifferdeckers Spätschicht dauert bis 21.30 Uhr. Wenn der letzte Badegast gegangen ist, dann müssen die Schwimmmeister aufräumen: Müll von den Liegewiesen sammeln, mit einem Trecker herumfahren und die Mülleimer leeren.

Und wann springt eine Aufsicht ins Wasser? Nach Feierabend? Um selbst zu schwimmen, nutzt sie die leeren Tage, verrät Carolin Schifferdecker.

Hochzeitstag im Wasser

Übers Spaßbecken spritzt regelmäßig eine Wasserfontäne, in einem Bereich sorgen Düsen für Strömung. Größte Attraktion ist die lange Spaßrutsche. Die größte Handtuchdichte herrscht zwischen Babybecken und Spielplatz. Mütter formieren sich mit ihrem Nachwuchs zu Gruppen. Andere Teile der großen Liegewiese sind eher von Einzelgängern beim Sonnenbaden bevölkert, wieder woanders findet das Jungvolk zusammen. Die größte Distanz zum Trubel haben diejenigen, die sich hinter Tribüne und Aufsichtspavillon niederlassen.

Hülya Redzepi ist mit ihren Söhnen Samih und Ilay schon auf dem Heimweg. „Wenn es so warm ist, gehen wir regelmäßig ins Freibad“, erzählt sie. Im Sommer komme die Familie zwei bis drei Mal pro Woche ins Bad. Redzepi hat einen Verbesserungsvorschlag parat: „Für die kleinen Kinder gibt es keine Rutsche.“ Heute ist ihr Hochzeitstag, auch den verbringt sie mit Mann und Söhnen im Wasser. Zu Hause wird gleich noch mit den Kindern gefeiert, dann gehen die zu Oma und Opa, und die Eltern begehen den Rest ihres Festtags zu zweit.

