Das Finale des Wahlkampfs

Kommunalwahl: Parallel zum Cityfest in Uetersen sind Bürger zur Stimmabgabe aufgefordert

von Klaus Plath

03. Mai 2018, 17:23 Uhr

Am Sonntag ist nicht nur Cityfest, sondern auch Kommunalwahl. Die Rosenstadt ist dabei in 14 Wahlkreise aufgeteilt worden. Bürger, die in das Wählerverzeichnis eingetragen worden sind, dürfen an dieser Wahl teilnehmen. Neben der CDU treten die Parteien SPD, Grüne und FDP an sowie die Uetersener Wählergemeinschaft BfB.

Was wollen die Parteien, was will die BfB erreichen? Unsere Zeitung hat sich die Wahlprogramme näher angesehen und stellt nachfolgend Kernbotschaften auszugsweise vor.

Die CDU − Spitzenkandidat ist Alexander Böhm (Foto) möchte insbesondere das Ehrenamt unterstützen, den städtischen Haushalt weiter sanieren und den Standort Uetersen durch aktive Wirtschaftsförderung stärken. Daneben möchte sich die CDU für die Stadtentwicklung stark machen und fordert dafür einen Flächennutzungsplan ein. Auch das Thema Wohnungsbau steht im Wahlprogramm der CDU sowie die Verbesserung der Infrastruktur (Kreisstraße 22, Stadtbahn, Ausbau der Fuß- und Radwege, Abschaffung der Straßenausbaubeiträge) und die Bildung als Grundpfeiler für gesellschaftliche Entwicklung. Gute Bildung fängt für die CDU bei der Kinderkrippe an. Den anderen Eckpfeiler setzen die Christdemokraten bei der Pflege. Sie wollen sich für die Verbesserung der Bedingungen und der Entlohnung für Pflege und Betreuung vor Ort stark machen.

Der SPD − Spitzenkandidat ist Ingo Struve − brennt insbesondere der zügige Ausbau der Krippen- und Kita-Plätze unter den Nägeln. Stark machen sich die Sozialdemokraten daneben für bezahlbaren Wohnraum und einen Vollsortimenter im westlichen Uetersen. Digitales Lernen in den Schulen, der Ausbau der Kreisstraße 22 (Große Twiete/Wischmöhlenweg) und die Sanierung der Radwege innerhalb des Stadtgebiets finden im SPD-Wahlprogramm ebenfalls zentrale Erwähung. Nachverdichtung statt Vernichtung von Flächen im Außenbereich sind für die SPD Stichworte beim Thema Neubauvorhaben. Die SPD macht sich in ihrem Wahlprogramm auch stark für das gebührenfreie Parken in der Innenstadt.

DieGrünen − Spitzenkandidat ist Bernd Möbius − wollen in Bildung und Chancengleichheit investieren, für eine echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Ausbau von Krippen- und Kitaplätzen kämpfen, stehen für eine naturschonende Stadt- und Bauplanung, attraktive Stadtkerne, eine Verkehrsplanung, die die Rechte von Radfahrern und Fußgängern stärker berücksichtigt, fordern mehr sozialen Wohnungsbau und möchten die schnelle Integration von Neubürgern fördern. Klima- und Umweltschutz ist weiterhin ein zentrales Anliegen der Grünen wie auch eine „grundsolide Haushaltspolitik“.

Die FDP − Spitzenkandidat ist Rolf Maßow − will sich für einen bedarfsgerechten qualitativen und quantitativen Ausbau von Kindertagesstätten einsetzen sowie die lokale Wirtschaft fördern. Dabei haben sie insbesondere die City im Blick. Dass sich alle sicher im Verkehr bewegen können und so mobil bleiben, ist für die Liberalen ebenfalls ein Anliegen. Dabei setzt die FDP auch auf die Förderung der E-Mobilität, zugleich ein umweltpolitisches Anliegen der Liberalen. Straßenausbau, die Förderung von Jugendarbeit und Schulen nach Bedarf, bezahlbarer Wohnraum und die Beibehaltung der Naherholungsqualität in Uetersen sind weitere FDP-Anliegen. Zur Finanzierung aller notwendigen Maßnahmen und Investitionen bedürfe es nach FDP-Sicht eines „intelligenten Managements in der Verwaltung“.

Die BfB − Spitzenkandidat ist Hans-Dieter Witt − setzt sich laut ihres Wahlprogramms für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein, möchte die Anzahl der Krippenplätze erhöhen, die vorhandenen Kinderspielplätze erhalten und hinsichtlich ihrer Ausstattung verbessern, soziale Vereine und Verbände unterstützen, die Ausstattung der Uetersener Schulen verbessern, den städtischen Kindergarten modernisieren und setzte sich für eine weiteren Attraktivierung der städtischen Schwimmhalle ein. Eine Stadtentwicklung sollte nach BfB-Vorstellungen die City stärken. Daher bekennt sich die BfB zu einem Vollsortimenter auf dem Parkpalettengrundstück. Den Schulzweckverband mit Tornesch möchte sie auf den Prüfstand stellen und setzt sich zudem für die Verbesserung der Radwege, den Erhalt kostenloser Parkplätze und den Bau der K22 ein.

Außer der Kommunalwahl findet auch die Kreistagswahl statt. Jeder Bürger hat eine Stimme. Die Wahllokale öffnen von 8 bis 18 Uhr. Die Briefwahl ist bis Freitag um 12 Uhr möglich, danach schließt das Rathaus. In begründeten Ausnahmefällen (zum Beispiel bei Krankheit) ist es möglich, die Briefwahl am Sonntag, 6. Mai, im Rathaus zu beantragen. Dort stehen die Türen ab 8 Uhr offen. Informationen dazu gibt es im Bürgerbüro.