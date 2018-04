„Das Beste nur für Rellingen“

SHMF-Chefdramaturg Frank Siebert stellt Programm in der Barockkirche vor / Drei Konzerte von Weltniveau / Sabine Meyer ausverkauft

von Dietmar Vogel

18. April 2018, 16:00 Uhr

Klar. Freddy (kleines Foto) lässt sich den Ausflug von Lübeck nach Rellingen nicht entgehen. Wie seit Jahren schon. „Herr und Hund“: Das ist in gewohnter Regelmäßigkeit die Stippvisite des Chefdramaturgen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF), Frank Siebert, in Rellingen, Spielstätte seit 31 Jahren im 32. Jahr des renommierten Festivals.

Im imaginären Gepäck hatte der Leiter Künstlerische Planung prominente Weltstars. Qualität pur. Und einen musiktheoretischen Vortrag, mit Wortgewalt vorgetragen, der jede Menge Lust auf die drei Konzerte weckte.

Überhaupt: 2018 ist ein Jahr der Superlative. 202 SHMF-Konzerte zwischen den Meeren sind geplant. Ein Rekord. Und mit Superstar Sabine Meyer, „weltweit bedeutendste Solistin auf der Klarinette“ (Siebert), konnte eine Porträtkünstlerin für 20 Konzerte gewonnen werden, die die Musikfans elektrisiert.

So sehr, dass ihr Rellinger Konzert in der Barockkirche von 1756 am 8. August ausverkauft ist. Doch die weiteren Konzerte im akustisch delikaten Kirchen-Oktogon dürften nicht weniger von Rang sein. Den Auftakt bildet das „Meistertrio“ mit Erik Schumann (Violine), Leonard Elschenbroich (Violoncello) und Anna Vinnitskaya (Klavier). „Alle drei sind Bernstein-Preisträger, alle drei sind Weltklasse der jüngeren Generation“, schwärmt Siebert während seiner Ausführungen im Rellinger Rathaus auf Einladung des SHMF-Festivalbeirats um Marianne Stock.

Mit der Sopranistin Dorothea Röschmann, geboren am 17. Juni 1967 in Flensburg, gastiert am 16. August in Begleitung von Pianist Malcolm Martineau „das Beste in Rellingen“, prophezeit Siebert. Der Liederabend sei schwere Kost, aber „eine hohe Kunst, die am Leben erhalten werden muss.“ Wenn es einen Experten-Tipp gibt: Dann die Röschmann. Überragendes, für das es noch Karten gibt. Und 2019? Endlich, langersehnt, die Mezzosopran-„Göttin“ Cecilia Bartoli? Siebert schweigt. Und schmunzelnd.