Das Akkordeon in vielen Facetten

„Wenn der KuKuK hier etwas unternimmt, muss man da als Kummerfelder hin“, findet Zuhörer Peter Fohden. Und so kam er mit seiner Frau Annemarie am Sonntag in die Osterkirche zum Konzert. „Akkordeon – erfrischend anders“ heißt das Sextett, das auf Einladung des Kummerfelder Kulturkreises, kurz: KuKuK, auftrat. Das Gastspiel gefiel Peter Fohden „hervorragend“. Für seine Frau Annemarie war es „interessant zu hören, was man da rausholen kann“.

Genau das wollen die sechs Künstler ihrem Publikum vorführen: das Akkordeon als extrem vielseitiges Musikinstrument. Die Morgenstimmung aus Griegs Peer-Gynt-Suite, ein sinfonisches Werk, von Hans Boll extra für Akkordeon-Gruppen komponiert, oder ein Cole-Porter-Medley: Die Musiker präsentierten ein sehr breites Repertoire. Pumpender Bass, erste und zweite Stimmen, die im Klang nahe beim menschlichen Gesang liegen oder fast wie Flöten anmuten: Von Könnern gespielt, offenbarten die Akkordeons eine riesige Klangvielfalt. Filigrane Töne schweben lassen oder, im Zusammenspiel, mit üppigem Klang viel Energie transportieren, das alles entlockten die Musiker ihren Instrumenten.

Bei zwei Liedern fügte die junge Jana Neese aus Niedersachsen – Wirkungszentrum der Musiker ist Buxtehude – ihre Stimme als zusätzliche Klangfarbe hinzu. „Enorm, was da aus den Instrumenten herausgekitzelt wird“, staunte Anne Quidzinski aus Hamburg in der Pause. Besonders das Zusammenspiel der sechs Musiker in fünf Stimmen beeindruckte die Zuhörerin: „Wie sie aufeinander achten, sie bilden eine Einheit“.

Mit ihrem breit gefächerten Repertoire überraschten die Künstler offenbar. Quidzinski war „nicht auf Klassisches eingestellt“; Melina Uhl aus Kummerfeld dagegen hatte etwas anderes erwartet: „nicht so modern“. Aber auch sie resümierte: „Ich fand es sehr schön“.

Klar, beim Akkordeon-Konzert ist ein Tango von Astor Piazzolla fast unvermeidlich. Aber das schadet nichts, der Südamerikaner hat schließlich schöne Musik geschrieben. Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“ als Einstieg nahm das Publikum schon mal für eine ganze Weile gefangen, danach die Morgenstimmung: Damit hatten die Musiker ihr Publikum vorbereitet, auch die weniger bekannten Lieder neugierig zu erkunden. Zum Beispiel Hans Bolls Reisebilder vom Balkan oder Kompositionen des Motion Trios, das aus drei jungen Polen besteht, die ihre Akkordeons als zeitgemäß coole Instrumente handhaben. Ihr „Train to Heaven“ fuhr als wunderbar verspieltes Kabinettstück vor.

Eine sehr kurze Anreise zu ihrem Konzert hatte Britta Kahle, zweite Stimme im Akkordeon-Sextett: Sie lebt in Kummerfeld. Dass sie auf hohem Niveau musiziert und auftritt, wusste auch KuKuK-Chefin Heidi Guhr lange nicht; bis sie den Tipp von einer Dörflerin bekam, Kahles Formation „Akkordeon – erfrischend anders“ einzuladen.