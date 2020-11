Darf Hamburg die Schuldenbremse lösen?

Avatar_shz von pac

05. November 2020, 12:51 Uhr

Hamburg | Dürfen Hamburgs Bürger darüber entscheiden, ob der Stadtstaat wieder regulär Schulden macht? Die Initiative „Schuldenbremse streichen“ will das Volk über diese Frage abstimmen lassen. Der Stadtstaat, so das Ziel der Initiatoren aus studentischen Gruppen und Gewerkschaftern, soll auch außerhalb konjunktureller Notlagen und Katastrophenfällen wieder mehr Geld ausgeben dürfen als einnehmen. Und so hat die Initiative ein Volksgesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht, um das Schuldenverbot aus der Landesverfassung zu beseitigen. Im ersten Schritt sammelten die Aktivisten 13 000 Unterschriften.

Doch bevor sie in der zweiten Stufe ein Volksbegehren beginnen konnten, griff der Senat ein. Die rot-grüne Rathausregierung bezweifelt die Rechtmäßigkeit einer solchen Volksbefragung und legte den Fall dem Landesverfassungsgericht vor. Dieses nahm sich der Sache am Mittwoch in mündlicher Verhandlung an – wegen Corona im Exil im Logenhaus nahe dem Dammtor.

Der Gesetzentwurf der Initiative überschreite die verfassungsrechtlichen Grenzen eines Volksbegehrens, argumentierte Senatskanzleichef Jan Pörksen in der Sitzung. Es liege ein Verstoß gegen das Grundgesetz vor. Denn, so Pörksen: „Das Grundgesetz schreibt für Bund und Länder vor, dass die Schuldenbremse gilt. Deshalb können wir nicht durch eine Volksinitiative mit Änderung der Hamburger Landesverfassung die Schuldenbremse abschaffen.“ Die Volksinitiative verstoße obendrein gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip. Sie suggeriere den Bürgern, dass der Freien und Hansestadt Hamburg Nettokreditaufnahme wieder gestattet würde, wäre der abschließende Volksentscheid erfolgreich.

Die Vertreter von „Schuldenbremse streichen“ hielten dagegen. Auf die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz komme es im Volksbegehren znicht an. In der Begründung ihres Gesetzentwurfs sei eindeutig klargestellt, dass es nicht um ein Verbot des Grundgesetzartikels Art. 109 Abs. 3 Satz 1 gehe. Vertreter der Initiative betonten die Notwendigkeit größerer staatlicher Investitionen in Bildung, soziale Projekte, Kultur, Infrastruktur und Personal im öffentlichen Dienst. Dafür müsse Hamburgs Schuldenbremse weg.

Am Rande des Prozesses kam es zu einer Auseinandersetzung innerhalb der Opposition in der Bürgerschaft. Die Linksfraktion warf dem Berichterstatter im Verfahren, dem Verfassungsrichter Jörg Kuhbier, Befangenheit vor. Der frühere SPD-Landesvorsitzende und Ex-Senator sei als scharfer Kritiker direkter Demokratie in Erscheinung getreten, sagte Linken-Verfassungsexpertin Carola Ensslen. Da befremde es sehr, dass Kuhbier die zentrale Rolle zukomme, das vorbereitende Gutachten ausgerechnet in einem Verfahren über die Verbindlichkeit von Volksbegehren zu erstellen.

CDU-Verfassungsexperte André Trepoll warf den Linken einen „Frontalangriff“ auf das Hamburger Verfassungsgericht als unabhängige demokratische Institution vor. Trepoll: „Das ist vollkommen inakzeptabel und erinnert an die Methode Donald Trump.“

Sein Urteil will das Verfassungsgericht am 4. Dezember verkünden.