Wildtiere, Traktoren und Unwetter : Darauf sollten Autofahrer im Herbst im Straßenverkehr achten

Der Leiter der Tüv-Station Pinneberg, Michael Waller, gibt Tipps für besondere Situationen im Herbst.

Pinneberg | Mit dem Übergang vom Sommer zum Herbst ändern sich nicht nur die Temperaturen, sondern vor allem auch die Gegebenheiten auf den Straßen. Tipps für einen sicheren Herbst gibt Michael Waller, Leiter der Tüv-Station Pinneberg.

Jagdzeit

In der Zeit von Oktober bis Januar finden vermehrt Treibjagden statt. Zwar sind die Jäger aufgefordert, das Wild von Straßen fern zu halten, dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass sich ein Tier auf die Fahrbahn verirrt. Oft werden spezielle Schilder auf Landstraßen aufgestellt, die auf die Gefahr aufmerksam machen.

Sieht man eine Beschilderung, auf der die Aufschrift ‚Treibjagd‘ oder ‚Vorsicht Jagd‘ zu lesen ist, sollte man unbedingt die Geschwindigkeit drosseln und besonders aufmerksam und vorausschauend fahren. Michael Waller

Dabei sollte man den Fahrbahnrand genau im Auge behalten. Das Wild läuft meist mit hoher Geschwindigkeit über die Straße, weswegen nur wenig Zeit zum Reagieren bleibt. Überquert ein Tier die Straße, sollte man außerdem mit weiteren rechnen. „Um schlimmere Unfälle zu vermeiden, sollte man auf keinen Fall plötzlich und unkontrolliert ausweichen“, warnt der TÜV-Experte. Sollte doch ein Wildunfall passieren, muss umgehend die Polizei oder der Jagdpächter informiert werden.

Erntezeit

Mit Beginn der kalten Jahreszeit ist besondere Vorsicht geboten, da vermehrt Erntefahrzeuge unterwegs sind.

Sieht man eine Beschilderung, auf der die Aufschrift ‚Treibjagd‘ oder ‚Vorsicht Jagd‘ zu lesen ist, sollte man unbedingt die Geschwindigkeit drosseln und besonders aufmerksam und vorausschauend fahren. Michael Waller

Mit einer aufmerksamen und vorausschauenden Fahrweise kann das Risiko einer brenzligen Situation gesenkt werden. Aber auch Fahrbahnverschmutzungen, die bei der Ernte verursacht werden, können sehr gefährlich werden.

Bauernglätte löst Unfälle aus

Wird die hinterlassene Erde etwa durch Regen nass, bildet sich ein rutschiger Belag, dessen Glätte einer vereisten Straße nahe kommt. Der Experte warnt: „Viele Verkehrsunfälle sind in dieser Jahreszeit nachweislich auf diese Verunreinigungen zurückzuführen. Deshalb gilt laut § 32 StVO, dass sie schnellstmöglich vom Verursacher zu beseitigen sind.“

Kommt dieser seiner Pflicht nicht nach, so muss er mit einer amtlich angeordneten Reinigungsaktion auf seine Kosten rechnen. Bei einer Verzögerung der Säuberung sind die Landwirte dazu angehalten, mit Hilfe von Warnschildern und -lampen auf die Verunreinigung aufmerksam zu machen. „Bei gegenseitiger Rücksichtnahme und Beachtung der geltenden Regeln sind die genannten Herausforderungen problemlos zu bewältigen“, so Waller.

Traktoren

Wer mit dem Auto auch in ländlicheren Gebieten unterwegs ist, kennt die Situation: Ein Traktor fährt mit geringem Tempo auf der Landstraße, hinter ihm hat sich schon eine Schlange gebildet und der dichte Gegenverkehr macht ein sicheres Überholen unmöglich.

imago images / Gottfried Czepluch

Ist der Traktorfahrer nun verpflichtet, anzuhalten, um die Pkws passieren zu lassen? Waller sagt: „Hierbei handelt es sich um eine Zwickmühle, denn klare Regeln diesbezüglich gibt es nicht.“ Zwar enthält die Straßenverkehrsordnung eine Vorschrift, die langsame Fahrzeuge bei einer Kolonnenbildung anweist, an einer geeigneten Stelle zu halten, allerdings ist es schwierig, dies in der Realität umzusetzen. Denn in diesem Zusammenhang gibt es keine genaue Definition von „geeigneter Stelle“ und „Kolonne“.

Es liegt im Ermessen des Traktorfahrers, zu entscheiden, ab welcher Autoanzahl eine Kolonne entsteht und ob er anhalten kann. Michael Waller

Somit heißt die Devise: Ruhe bewahren und sich keinesfalls zu riskanten Überholmanövern hinreißen lassen.

Unwetter

Eine Allee mit vielen Bäumen vor der Haustür ist so lange schön, bis im Herbst die ersten Stürme dafür sorgen, dass Kastanien, Eicheln, Äste und Co. auf dem Auto landen. Oft entsteht ein Schaden, der für Besitzer sehr ärgerlich ist. Deshalb fragen sich viele Fahrzeughalter, ob die Versicherung in diesem Fall für die Reparatur zahlt. Waller:

Wenn aufgrund eines Unwetters Baumteile einen Schaden verursachen, lohnt es sich in der Regel, die Versicherung zu kontaktieren. Aber bei einer Beschädigung durch Kastanien, Eicheln oder so übernimmt sie die Kosten nicht. Nur in einigen Ausnahmen wie einem unvorhergesehenen Ereignis kommt sie dafür bei Vollkaskoversicherten auf. Michael Waller

Für Teilkaskoversicherte besteht nur dann Hoffnung auf eine Kostenübernahme, wenn die Beschädigung durch einen Sturm mit einer Windstärke von mindestens acht verursacht wurde. Laut mehrerer Gerichtsurteile muss auch der Besitzer des Baumes nicht zahlen. Auch wenn keine Warnhinweise aufgestellt wurden, trägt er keine Schuld.

Nicht unbedingt unter Bäumen parken

Es wird von den Autohaltern erwartet, dass sie die jeweiligen Bäume und das damit einhergehende Risiko erkennen können. Der Schaden fällt somit unter das „allgemeine Lebensrisiko“. „Im Zweifelsfall sollte man sich also gegen einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe von Bäumen entscheiden, um sich nach einem Sturm nicht über den entstandenen Schaden ärgern zu müssen.