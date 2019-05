„Dann wird es zweistellig“

Halstenbek schlägt Rellingen beim Benefizspiel mit 9:0 / Rekordergebnis sorgt für vierten Sieg beim fünften Duell der Gemeinden

von shz.de

20. Mai 2019, 00:00 Uhr

Halstenbek/Rellingen | „Es ist eine besondere Ehre für mich, diesen Pokal übergeben zu dürfen. Ich habe ihn einst mit meinem Freund Hans-Werner Tellkamp, dem damaligen Rellinger Bürgermeister gestiftet“, sagte Gerhard Flomm am Sonnabend. Der ehemalige Halstenbeker Bürgermeister freute sich besonders, dass der Wanderpokal, der von 1983 bis 1986 viermal zwischen Rellingen und Halstenbek ausgespielt wurde, bei der Wiederauflage des Duells nach 33 Jahren in seiner Gemeinde blieb: „So soll es sein.“

„Tellkamp war disziplinierter als der heutige Bürgermeister, der sich nur knapp einer gelben Karte entzogen hat“, zog Flomm Bilanz. Marc Trampe (parteilos) war von Landrat Oliver Stolz, der als Schiedsrichter agierte und einst sein Chef beim Kreis Pinneberg war, wegen Ballwegschlagens ermahnt worden. Allerdings gehörte das Sonnabend zu Trampes Show.

„Claudius von Rüden mit Einsatz und Selbstbewusstsein voran“, urteilte Flomm über seinen Amtsnachfolger. Von Rüden (SPD) war es auch, der die Halstenbeker nach gerade einmal vier Minuten mit 1:0 in Führung brachte. In der 46. Minute schoss er einen Elfmeter an den Pfosten. Das war allerdings wenig dramatisch, denn den Nachschuss versenkte Peer Klaproth. Das war das 6:0. Am Ende hieß es 9:0 für Halstenbek. Der vierte Sieg im fünften Duell gegen Rellingen. Und auch der Rellinger 7:0-Sieg 1985 wurde als Rekordergebnis pulverisiert.

„Glückwunsch an die Gemeinde Halstenbek. Hätten wir 90 Minuten gespielt, hätten wir noch aufgeholt“, scherzte Trampe. Er kündigte direkt eine Revanche im kommenden Jahr an. Bevor er das Mikrofon weiterreichte, hatte er noch eine Botschaft zu verkünden: „Aber die Gemeinde Rellingen ist trotzdem schöner.“ Von Rüden nahm es mit Humor: „Als Verlierer gönne ich dir die Flotten Sprüche.“ Das Rückspiel nahm er an Ort und Stelle an. „Dann wird es zweistellig“, verkündete von Rüden.

„Die Freundschaft der Gemeinden steht im Vordergrund“, sagte von Rüden und Trampe pflichtete ihm bei: „Das Wetter war super, das Spiel war richtig gut besucht und alle hatten viel Spaß. Das wollen wir fortsetzen.“ Die Einnahmen des Spiels kommen den Jugendfeuerwehren der beiden Gemeinden zugute. Auch Kreispräsident Helmuth Ahrens (CDU) hatte nach Schlusspfiff sein Lachen wiedergefunden. Früh hatte er sich verletzt: „Vermutlich ist es ein Muskelfaserriss oder -bündelriss. Tut weh, da muss ich jetzt aber durch.“