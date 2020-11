Voting des Tages : Damit Familien trotz Corona Weihnachten feiern können: Sollten die Winterferien früher beginnen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

13. November 2020, 18:00 Uhr

Der Vorstoß in Nordrhein-Westfalen, die Weihnachtsferien zu verlängern, hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Vorschlag aus NRW zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler in eine längere Vorquarantäne zu schicken, damit Familien trotz Corona möglichst unbeschwerte Weihnachtstage verleben können. In Schleswig-Holstein sind sowieso schon am 21. Dezember Schulferien, daher sieht Bildungsministerin Karin Prien keinen Grund auch in Schleswig-Holstein die Weihnachtsferien zu verlängern. Doch einige Bürger plädieren auch hier für eine Anpassung.

Deshalb fragen wir heute:

Damit Familien trotz Corona Weihnachten feiern können: Sollten die Winterferien früher beginnen? Ja, die Ferien sollten früher beginnen, damit eine Vorquarantäne möglich ist. Nein, SH sollte am 21. Dezember festhalten. zum Ergebnis

