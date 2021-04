Voting des Tages : Daheim und trotzdem dabei: Hören Sie sich während der Pandemie Live-Konzerte per Online-Stream an?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

20. April 2021, 18:00 Uhr

Wegen des anhaltenden Lockdowns wird es das Internationale Musikfest Hamburg in diesem Jahr nur online geben. Das vierwöchige Festival beginnt am 6. Mai mit dem Stream des Eröffnungskonzerts aus der Elbphilharmonie, dargeboten vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter seinem Chefdirigenten Kent Nagano, teilten die Organisatoren am Dienstag (20. April) in Hamburg mit. Auf dem Programm steht die Uraufführung von „Alisma“ des Schweizer Komponisten William Blank sowie Beethovens Sinfonie Nr. 5. – Quelle: ©2021

Wir fragen daher heute:

Daheim und trotzdem dabei: Hören Sie sich während der Pandemie Live-Konzerte per Online-Stream an? Ja, das mache ich. Nein, das ist nichts für mich. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.