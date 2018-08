Region Pinneberg in Kürze : +++ Cyclassics: Voller Erfolg +++ Tafeln sehen Politik in der Pflicht +++ Polizeieinsätze in Elmshorn und Barmstedt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

20. August 2018, 06:00 Uhr

Wedel/Hamburg Insgesamt 18000 Sportler starteten gestern bei den EuroEyes Cayclassics. Diese wurden zum 23. Mal ausgetragen und führten durch Hamburg und auch den Kreis Pinneberg. Am Wedeler Roland wurde zum neunten Mal das große Bike-Fest gefeiert, die einzige Feier im Rahmen der Radrundfahrt entlang der 160 Kilometer langen Strecke. Hunderte Besucher feuerten dort die zahlreichen Amateurfahrer an und fieberten der Durchfahrt der Profifahrer entgegen.

Kreis Pinneberg Mehr als 940 gemeinnützige Tafeln verteilen in Deutschland ehrenamtlich Lebensmittel an Bedürftige. Doch dem freiwilligen Engagement sind Grenzen gesetzt. Darauf weist der Bundesverband der Tafeln immer wieder hin. Er fordert von der Politik Sofortmaßnahmen, die den Ursachen der Armut entgegenwirken. Die Verantwortung dürfe nicht auf Ehrenamtsorganisationen abgewälzt werden. Das Thema beschäftigt auch die Tafeln im Kreis Pinneberg. „Der Staat verlässt sich nicht nur auf die Tafeln, sondern stellt auch noch Forderungen an sie. Einige Sozialämter verweisen die Menschen sogar direkt an uns, wenn diese nicht mehr zurechtkommen“, sagte Birgit Drechsler, Vorsitzende der Pinneberger Tafel.

Elmshorn Vor dem Tanzclub Hye Class in der Elmshorner Panjestraße ist am späten Sonnabendabend eine Schlägerei eskaliert. Am Ende waren fünf Männer zwischen 23 und 31 Jahren an der Schlägerei beteiligt. Einer der Männer warf einen Barhocker in die gläserne Eingangstür des Clubs, die daraufhin zersprang. Von den Polizeistationen Elmshorn, Pinneberg, Uetersen und Kaltenkirchen waren insgesamt 14 Beamte im Einsatz. Vier der an der Schlägerei beteiligten Männer kamen mit geschwollenen Augen, Hand-, Brust- und Hüftverletzungen in die umliegenden Krankenhäuser. Ein 28-Jähriger wurde von einem Diensthund der Polizei gebissen. Gegen alle fünf Beschuldigten wurde Strafanzeige gestellt, außerdem erhielten sie einen Platzverweis. Einer der Männer wurde auf dem Polizeirevier in Gewahrsam genommen.

Pinneberg Schüler der Johannes-Brahms-Schule übernehmen ab Morgen die Sendezeit des Radio Pinnebergs. Die vier Beiträge befassen sich mit dem Thema Welt im Wandel.

Barmstedt Arbeitsreiches Wochenende für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Barmstedt: Während die Menschen in der Stadt beim Stoppelmarkt feierten, musste die Polizei bei einer Körperverletzung eingreifen, zahlreiche Autofahrer verwarnen sowie wegen eines Einbruchs und Sachbeschädigungen ermitteln. Die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt war hingegen zu einem Brand im Wiesengrund gerufen worden. Ursache war ein Feuer in einem Gartenhaus. Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen.

Schleswig-Holstein Die Wirtschaft brummt, den Schleswig-Holsteinern geht es gut. Bester Indikator dafür: die rasant sinkende Zahl der Zwangsversteigerungen. „So wenig Fälle hat es in den letzten zwanzig Jahren nicht gegeben,“ erklärt Alexander Balzek vom Eigentümerverband Haus Grund. Waren es 2016 noch 1389 Anträge auf Zwangsversteigerungen, hat sich die Zahl innerhalb eines Jahres nahezu halbiert. Ganze 790 Mal mussten Gerichte in Flensburg, Kiel, Lübeck und Itzehoe im Jahr 2017 öffentliche Versteigerungstermine ausschreiben.