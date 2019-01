-cut- interview brandt

von Christian Uthoff

18. Januar 2019, 15:00 Uhr

Was passiert in den Gemeinden der Ämter Hörnerkirchen und Rantzau im neuen Jahr? Und was für Veranstaltungen stehen in 2019 in der Region an? Diese und weitere Fragen beantwortet unsere Zeitung derzeit im Zuge zahlreicher Jahresvorschauen, die wir in loser Reihenfolge veröffentlichen. Heute berichtet Heinz Brandt (Foto), Amtsdirektor des Amts Rantzau, im Interview über die Probleme beim Breitbandprojekt des Amts Rantzau und über den anhaltenden Bau-Boom im Amtsbezirk. Das Interview führte Christian Uthoff.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten für das Glasfasernetz in 2018 starten. Doch daraus ist nichts geworden. Was ist passiert?

Es ist wie die unendliche Geschichte. Die Rückschau auf das vergangene Jahr fällt diesbezüglich sehr ernüchternd aus. Leider konnte der Start für den Breitbandausbau noch nicht verkündet werden. Es fehlt immer noch der endgültige Förderbescheid aus Berlin. Wir rechnen allerdings damit, dass er in Kürze erteilt wird und wir in diesem Frühjahr beginnen können.



In den vergangenen Jahren hatten wir einen Bau-Boom im Amt Rantzau. Setzt sich dieser Trend in diesem Jahr fort?

Die bauliche Entwicklung in unseren Gemeinden setzt sich auch weiterhin rasant durch die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten fort. Momentan sind 52 Wohn- und Gewerbegrundstücke in der konkreten Planung für 2019. Die Grundstücke in den bisherigen Baugebieten der letzten Jahre sind überwiegend verkauft. Größere Baugebiete sind bislang in den einwohnerstärkeren Gemeinden Bokholt-Hanredder, Ellerhoop und Hemdingen entstanden.

Aber auch die übrigen Gemeinden stehen dem in der Relation nicht nach. Dabei achten die Gemeinden auf eine maßvolle Entwicklung und haben ihre Infrastruktur im Blick. Zurzeit befindet sich der Landesentwicklungsplan in der Fortschreibung und setzt den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen der Kommunen bis 2030 fest.



Wenn die Gemeinden wachsen, muss auch die Infrastruktur mitwachsen. Wie sind die Gemeinden aus Ihrer Sicht aufgestellt?

Unsere Gemeinden sind gut aufgestellt. Vielfältige Aufgaben gilt es zu bewältigen, was unseren Gemeinden meines Erachtens bisher gut gelungen ist. Immer wieder müssen aber die Bedarfe den Erfordernissen angepasst werden, ob es die Schaffung von weiteren Kindertagesstättenplätzen, die Sanierung und Ausstattung der Schulen, die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen oder die Unterhaltung von Sportstätten und Gemeindestraßen ist, um nur einige Beispiele zu nennen. All diese Investitionen müssen aber auch finanziert werden. Das bedarf einer vorausschauenden Planung und – wo es möglich ist – der Inanspruchnahme von Fördermitteln.



Die Flüchtlingsunterbringung war in den vergangenen Jahren ein großes Thema. In den vergangenen Monaten ist es darum aber sehr still geworden. Wie ist da die Lage?

Um das Thema der Flüchtlingsunterbringung ist es in der Tat ruhiger geworden. Die geschaffenen Strukturen haben sich bewährt, und die Abläufe haben sich eingespielt. In dem Zusammenhang möchte ich unseren ehrenamtlichen Helfern noch einmal einen besonderen Dank für ihren steten Einsatz und ihre Hilfe aussprechen. Ohne sie wäre vieles nicht möglich.

Die Zuweisungen sind geringer geworden, und zurzeit haben wir keine problembeladenen Fälle wie zum Teil in den vergangenen Jahren. Unsere Unterkünfte sind relativ gut ausgelastet, Reserven sind aber vorhanden. Konkret sieht es im Moment nicht so aus, dass wir uns von Teilen unserer Unterkünfte trennen können. Unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung werden wir das jedoch in diesem Jahr überprüfen.



Wie sind Ihre Eindrücke beim Thema Verkehr? In diesem Jahr wird nur in Ellerhoop an einer Landesstraße im Amtsbezirk gebaut, für die kommenden Jahre ist eine Sanierung der Landesstraße zwischen Heede und Hemdingen angedacht.

Nach den Sanierungen verschiedener Landesstraßen in den vergangenen Jahren und den damit einhergegangenen Erschwernissen während der Bauphasen haben wir ja schon Übung mit diesen Situationen. Und wir müssen uns mit der Erkenntnis abfinden, dass diese Straßensanierungen nun mal erforderlich sind. Ich hoffe, dass bei den weiteren angekündigten Sanierungen auch die Radwege erneuert werden. Wir haben nach wie vor in einigen Bereichen unserer Gemeinden Radwege, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden und dringend einer Sanierung bedürfen.



Politisch drehte sich im vergangenen Jahr fast alles um die Kommunalwahl. Wie hat sich die Politik aus Ihrer Sicht nach der Wahl entwickelt? Und gab es Überraschungen oder Unerwartetes?

Überraschungen nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr gab es aus meiner Sicht nicht. Verschiebungen hinsichtlich der Fraktionsstärken oder der Größe der Gemeindevertretung hat es in Bilsen, Bokholt-Hanredder und Groß Offenseth-Aspern gegeben. In den übrigen Gemeinden ist es bei den bisherigen Stärkeverhältnissen geblieben.

Der Bürgermeisterwechsel in Bokholt-Hanredder war aufgrund des gesundheitsbedingten Ausscheidens von Wolfgang Mohr absehbar, und in Langeln hatte Hans-Detlef Fuhlendorf sein Ausscheiden angekündigt.

Und wie hat sich die Wahl auf das Amt Rantzau ausgewirkt?

Eine Kommunalwahl bringt naturgemäß auch eine gewisse Umstellung für die Verwaltung mit sich. Die Zusammenarbeit mit neuen handelnden Personen muss sich einspielen. Ich kann sagen, dass das, wie schon in der Vergangenheit, hervorragend geklappt hat.

Wie müssen sich die Kommunen aus Ihrer Sicht politisch in den kommenden Jahren aufstellen, um den Generationswechsel zu schaffen?

In den Gemeindevertretungen sind jüngere Mitglieder nachgerückt. Ein normaler, aber auch ein erforderlicher Vorgang. Das Heranführen junger Bürger an die politische Arbeit in unseren Gemeinden ist ein wichtiger Faktor für ein funktionierendes Gemeinschaftsleben. Ob wir bei der nächsten Kommunalwahl in 2023 von einem Generationenwechsel reden können, halte ich für übertrieben. Zumindest wird es wohl einen größeren Wechsel in den Bürgermeisterpositionen geben. Der Spagat zwischen Beruf und dem zeitintensiven Ehrenamt als Bürgermeister ist auf alle Fälle eine große Herausforderung.



Wie sehr interessiert Sie Bürgermeisterwahl in Barmstedt, die in diesem Jahr ansteht?

Ich blicke gespannt auf das, was in Barmstedt passiert, und ob es einen weiteren Kandidaten geben wird. Unsere Kontakte und die Zusammenarbeit mit der amtierenden Bürgermeisterin und dem gesamten Rathaus kann ich in jedem Fall als ausgesprochen konstruktiv und zuverlässig bezeichnen.



Gewählt wird auch in diesem Jahr im Amt Rantzau. Am 26. Mai steht die Europawahl an. In vielen Gemeinden haben sich bereits Wahlvorstände gebildet. Was für einen Aufwand bedeutet die Europawahl für das Amt?

Natürlich bedeutet jede Wahl für die Verwaltung zusätzlichen Aufwand. Aber der kommt ja nicht überraschend, sondern wird entsprechend vorbereitet und abgearbeitet. Ich halte ein geeintes Europa, die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen und die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn in vielerlei Hinsicht für wichtig. Daher plädiere ich für die Wahrnehmung des Wahlrechts.