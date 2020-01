Coronavirus: Zahl der Toten steigt

von René Erdbrügger

26. Januar 2020, 17:00 Uhr

Peking | Angesichts der starken Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit verursacht durch das Coronavirus hat China seine Maßnahmen am Wochenende deutlich verschärft. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg bis gestern auf 56, wie die Nationale Gesundheitsbehörde mitteilte. Demnach haben sich fast 2000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Weltweit kommen 38 Fälle hinzu – darunter mit drei Patienten in Frankreich die ersten Erkrankungen in Europa. Einige Länder bereiteten sich darauf vor, ihre Staatsbürger aus der Region Wuhan auszufliegen. Experten rechnen damit, dass sich der Kampf gegen das Virus noch lange hinziehen wird. Seite 20